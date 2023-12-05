MAN kamyon ve çekicileri sahip oldukları; ileri teknoloji, performans, dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti ile farklı sektörlerden lider firmaların tercihi olmaya devam ediyor. Farklı niteliklere sahip, geniş araç portföyü ile her iş koluna en ideal çözümleri sunan MAN’ı tercih eden son firma ise, Teknik Beton oldu.

1998 yılından beri kararlılık ve uzmanlığıyla sektördeki saygın konumunu koruyan Teknik Beton, yılın son araç yatırımında ‘MAN’ dedi. Filosunu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak adına tercihini MAN ve Lokman Koçaslan Otomotiv'den yana kullanan firma, bu kapsamda 12 adet MAN TGS mikser ve 2 adet MAN TGX’ten oluşan toplam 14 araçlık bir alım gerçekleştirdi.

Teslimat törenine Teknik Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abit Danışman, Makine İkmal Müdürü Hakan Kurt ile birlikte MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran, Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdür Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve Lokman Koçaslan Otomotiv’in satış ekibi katıldı.

“Profesyonel hizmet ve çözümlerden memnunuz”

Törende konuşan Teknik Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abit Danışman, şunları söyledi:

“MAN ve Lokman Koçaslan Otomotiv ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, şirketimizin operasyonel gücüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. MAN araçları; güçlü motorları, yüksek yakıt verimlilikleri ve dayanıklı şasileriyle iş süreçlerimizi daha da verimli hale getiriyor. Ayrıca MAN araçlarının bakım aralıklarının uzun olması, bakım maliyetlerinin daha düşük olması ve sektördeki yüksek bilinirliliği de tercih sebeplerimiz arasında yer alıyor. Bunun yanında Lokman Koçaslan Otomotiv'in müşteri memnuniyeti odağıyla sunduğu profesyonel hizmet ve çözümlerden de çok memnunuz. Lokman Koçaslan Otomotiv, sadece araç tedariki yapmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor. İş birliğimiz süresince gösterdikleri titizlik ve kaliteli hizmet anlayışı, şirketimize önemli bir değer katıyor."

“Yüksek kalite hizmet sunmaya devam edeceğiz”

Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan da Teknik Beton ile olan iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Teknik Beton gibi sektörde lider konumda olan bir müşterimize başarılı bir şekilde 12 adet MAN TGS ve 2 adet MAN TGX aracı teslim etmekten çok mutluyuz. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı iş birliği, sadece araç tedariki değil, aynı zamanda müşterilerimize özel çözümler sunma ve onların ihtiyaçlarına uygun araçlar sağlama konusundaki yeteneklerimizi ortaya koyuyor. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimize yüksek kalitede ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MAN araçları mükemmel bir çözüm sunuyor”

Müşteri memnuniyetine odaklı hizmet anlayışına vurgu yapan Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit ise, “MAN araçları, özellikle madencilik ve hazır beton gibi zorlu şartlarda çalışan sektörler için tasarlandı. Bu araçlar; güçlü motorları, dayanıklı şasileri ve modern teknolojik özellikleriyle müşterilerimize mükemmel bir çözüm sunuyor. Teknik Beton'un bu araçlardan memnuniyet duyması, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, tüm çabamız, müşterilerimizin iş süreçlerini çok daha verimli hale getirmelerine yardımcı olabilmek. Bu çabamızın da Teknik Beton gibi değerli müşterilerimizden takdir görmesi bizleri de mutlu ediyor. Kendileriyle çalışmaktan ve başarılarına katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.