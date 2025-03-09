Bazı ev sahipleri ise hiç kontrat yapmayarak, evlerini boş gösterip vergi ödememeye çalışıyor. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda denetimlerini sıklaştırarak, kayıt dışı ekonomiyi besleyenlere ciddi cezalar kesmeye hazırlanıyor.

Yeni Yasa ve Artan Denetimler

Geçen yıl çıkarılan yasa ile, konut ve iş yeri kiralarının banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmişti. Bu yasal düzenlemeyle, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedeflenmişti. Ancak son günlerde, yüzde 25 zam sınırının kalkması ve TÜFE’ye bağlı yapılan kira artışları, bazı ev sahiplerini fırsatçı bir şekilde yasa dışı uygulamalara yönlendirdi.

Çeşitli şikayetler, özellikle CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılan başvurularla gündeme gelmeye başladı. Bu başvurularda, ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için kontrat yapmaktan kaçındığı, kirayı elden aldığı ve evi boş gösterdiği ifade ediliyor.

Ev Sahipleri ve Kiracılar Arasında Sorunlar Artıyor

Elden yapılan kira ödemeleri, kiracılar ve ev sahipleri arasında sorunlara yol açmış durumda. Kiracılar, bu tür ödemelerin yasal olmadığını belirterek şikayetçi olsalar da, bazı ev sahipleri bu uygulamada ısrarcı. Durum, bazı davalara bile konu olmuş durumda.

Maliye Ekipleri Denetimlerini Sıkılaştırdı

Maliye ekipleri, şikayetler ve saha araştırmaları doğrultusunda denetimlerini artırmaya başladı. Ev sahiplerinin ve kiracıların tapu kayıtları ve banka hesapları üzerinden detaylı incelemeler yapıldığı bildiriliyor. Bu kapsamda, kira ödemelerinin banka ya da PTT ile yapılmaması durumunda, hem ev sahiplerine hem de kiracılara ciddi cezalar uygulanabileceği belirtiliyor.

Yasal Yükümlülüklere Uymak Zorunlu

Uzmanlar, tüm kira ödemelerinin yasal çerçevede yapılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Banka ya da PTT aracılığıyla yapılmayan kira ödemeleri, her bir tespit için kira bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası ile sonuçlanabilir. Bu cezalar 5 bin TL’den az olamayacak ve bir takvim yılı içinde kesilen toplam ceza miktarı 20 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kiracılara Ceza Uygulaması Başladı

Geçen yıl konut kiralamalarında yalnızca ev sahiplerine ceza kesilirken, Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle kiracılara da ceza uygulanması kararlaştırıldı. Bu değişiklikle birlikte, kiracılar da kira ödemelerini banka ya da PTT üzerinden yapmazsa, özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalabilecekler. Ancak kiracılar, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde yetkililere bildirirse, ceza uygulanmayacak.

Ceza Tutarı 20 Milyon TL'ye Kadar Çıkabiliyor

Yeni düzenleme ile, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya kadar çıkarıldı. Bu durum, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yasa dışı uygulamalardan kaçınmaya zorlayacak gibi görünüyor.

Sonuç Olarak

Uzmanlar, ev sahiplerinin ve kiracıların tüm kira ödemelerini banka veya PTT üzerinden yapmaları gerektiğini vurguluyor. Yasalara uymayanlar için ağır cezalar gündemde. Kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele kapsamında, Maliye ekiplerinin denetimleri artacak ve bu süreçte yasal olmayan işlemlerden kaçınmak, her iki taraf için de büyük önem taşıyor.