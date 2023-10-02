Malatya’nın Arapgir ilçesi Koru Mahallesi’nde bazı çiftler su değirmelerinden esinlenerek, basit yöntemlerle kurdukları düzenekle yakıt ve elektrik kullanılmadan tarımsal üretim yapıyor.



Kozluk çayı yatağı boyunca üç ayrı noktada kurulan sistemle sebze ve meyve üretimi yapan çiftçiler sıfır maliyetle üretim yaptıklarını söyledi.

Kozluk Mahalle Muhtarı İbrahim Fırat üretimin arttığı sistemin ilçe genelinde yaygınlaştırılması için mücadele ettiklerini kaydetti.

Annesine ait bahçede hayata geçirilen düzenekle üretim yapan İlhan Koç ise Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen sistemin vatandaşlar tarafından da ilgi çektiğini belirterek, ”Su değirmenleri yaklaşık yüz yıl önceden Amasya’da görülerek bölgede kullanılmaya başlanılmış. Bizlerin yüksekteki sekilerimizde su çeken meyve ve sebze yetiştirmeye yarayan bir sistem. Sistem ORKÖY projesi ile de destekleniyor. Şuanda Kozluk çayı üzerine ahşaptan üç adet su değirmeni yapıldı, sıfır maliyetle su çekiyor. Sistem aynı zamanda ilgide çekiyor, bahçemize her gün misafirler gelerek su değirmenini görmek istiyor. Bizleri destekleyen yetkililere teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.