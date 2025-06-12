Kurum, Bahçebaşı ve İkizce mahallelerinde yeni evlerine kavuşan vatandaşların mutluluğunu yansıtan görüntülere yer verirken, depremzede İrfan Yılmaz’ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu" sözlerini alıntılayarak, “Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz” mesajını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malatya’da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri depremzedelere teslim edildi. Hedef ise yıl sonuna kadar bu sayıyı 79 bin 420’ye çıkarmak. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen her yeni konut, sadece bir barınak değil, aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı olarak görülüyor.

Yeni evlerine kavuşan hak sahiplerinden Ahmet İtik, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 yıl içinde bu kadar şehri ayağa kaldırmak her adamın haddi değil. Bunu bize nasip eden Allah’a kurban olayım. Sebep olanlardan da Allah bin defa razı olsun.”

Depremzede İrfan Yılmaz da yapılan çalışmaların büyüklüğüne dikkat çekerek, “Arkaya doğru gidin, binlerce ev yapılmış. Oraya yeni bir Malatya kurulmuş. Cumhurbaşkanımız il il gezip anahtar teslimi yapıyor. Evler 10-20 gün içinde sahiplerine teslim ediliyor” dedi.

Bir diğer hak sahibi Engin Yılmaz ise, "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz; Allah’ın izniyle 500 bini de yaparlar" diyerek devlete olan güvenini vurguladı.

Yeni konutuna taşınan bir başka vatandaş da “Buraya taşınalı depremi unuttum, depremin korkusunu unuttum. Allah, devletimizden razı olsun. Çocuklar mutlu, biz de mutluyuz” ifadeleriyle yaşadığı huzuru paylaştı.

Malatya’da tamamlanan afet konutları, depremin izlerini silmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki yaşamı yeniden inşa ediyor. Bakan Kurum’un vurguladığı gibi, “umutlar hiç sönmeyecek.”