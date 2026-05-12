Makedonya'da düzenlenen uluslararası tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan Aydın Lisesi öğrencisi Naile Nur Özfidan, Türkiye Okul Sporları Finali'nde de Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydınlı sporcu Naile Nur Özfidan, Makedonya'nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen uluslararası tekvando şampiyonasında genç kızlar 52 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Özfidan, elde ettiği başarının yanı sıra Türkiye Okul Sporları Finali'nde de Türkiye birincisi olarak kente gurur yaşattı. Başarılı sporcu, Okul Müdürü Serkan Akyol ve Beden Eğitimi Öğretmeni Kerem Bulut eşliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, öğrenciyi tebrik ederek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla yetişen gençlerin millî ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Çomruk, akademik başarının yanı sıra sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki başarıların da öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı. Naile Nur Özfidan'ı başarısından dolayı tebrik eden Çomruk, ailesine, öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür edip başarılarının devamını diledi.