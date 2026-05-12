DENİZLİ (İHA) - Denizli'de düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' turnuvasında çeyrek finale yükselen Buldan Dörteylül Futbol Takımı, il bazında düzenlenen turnuvaya renk kattı.

Denizli Valiliği ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, gençlerin eğitimden arta kalan zamanlarını kaliteli, sağlıklı ve sosyal bir şekilde geçirmelerini sağlamak, gençleri her türlü kötü ortam ve alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve mahallelerdeki birlik ve beraberlik duygusunu artırmak amacıyla düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' turnuvasında maçlar devam ediyor.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Buldan'da da hayata düzenlenen turnuvada Buldan birincisi olarak tamamlayan ve il merkezinde yapılacak Turnuvaya katılmaya hak kazanan Buldan Dört Eylül Mahallesi Takımı çeyrek finalde Çardak birincisi ile eşleşti. Buldan Dört Eylül Mahallesi Takımı- Çardak Takımı arasındaki müsabaka 13 Mayıs Saat 13:00 da Akvadi stadyumunda gerçekleşecek.