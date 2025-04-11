Dışkının atıldığı organ anüs ve çevresindeki dokularda yani makat bölgesinde yırtık ve çatlak meydana gelmesiyle oluşan bu rahatsızlığın tüm yaş ve cinsiyet gruplarında görülebildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Vafi Atalay, bunun yol açtığı en belirgin şikâyetin dışkılama sonrasında makatta hissedilen ve cam kesiğine benzetilen ağrı olduğunu belirterek, cerrahiye gerek kalmadan doğal yöntemlerle iyileştirilebilecek 6 doğal çözümü paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Anal fissür, halk arasında bilinen adıyla makat çatlağı, en sık karşılaşılan boşaltım sistemi problemlerinden biri.

Oluşan makat çatlağının temel nedeni aşırı kasılmadır. Ikınarak zorla yapılan dışkılamayla mukoza yırtılır ve yara oluşur bu yüzden de bu sağlık probleminin genellikle kabızlıktan kaynaklandığını dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Vafi Atalay, “Ancak kabızlık olmasa bile; doğum, ağır kaldırma, bağırsak hastalıkları veya uzun süre oturma sonucu makat bölgesinin tahriş olması gibi faktörlerle de anal fissür oluşabileceği bilinmeli. Büyük bir çoğunluk doğal yöntemlerle tamamen iyileşebilse de inatçı vakalarda botoks veya cerrahi yöntemlerden faydalanmak şart” dedi.

Makat çatlağı (anal fissür), genellikle kabızlık, zorlu dışkılama veya tahriş sonucu oluşan, ağrı, kanama ve kaşıntıya yol açan bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vafi Atalay’a göre, hastaların çoğu cerrahiye gerek kalmadan doğal yöntemlerle iyileşebilir.

Söz konusu yöntemler iyileşmezse botoks veya cerrahi düşünülebilir. Cerrahi ise basit, hızlı ve etkilidir; botoks ise geçici rahatlama sağlar.

İşte Prof. Dr. Vafi Atalay'a göre evde uygulanabilecek 6 doğal çözüm

Sıcak Su Banyosu: Günde 2 kez 15 dakika sıcak suya oturmak ağrıyı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır.

Lifli Beslenme: Bol meyve, sebze ve probiyotiklerle dışkıyı yumuşatarak kabızlığı önleyin.

Kısa Tuvalet Süresi: Uzun süre oturup ıkınmaktan kaçının, telefon kullanımını sınırlayın.

Dışkıyı Bekletmeyin: Tuvalet ihtiyacını ertelemek çatlağı kötüleştirir, hemen yanıt verin.

Bol Su ve Hareket: Günde yeterince su içip düzenli egzersiz yapmak bağırsak sağlığını destekler.

Nazik Temizlik: Yumuşak tuvalet kâğıdı ve ılık suyla bölgeyi tahriş etmeden temizleyin.