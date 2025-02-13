Alaplı'da yeni açılan mağaza, büyük bir indirim kampanyasıyla dikkat çekti. Mağaza sahipleri, her bir ürünü 100 lira olarak satışa sunduklarını duyurdu. Bunun üzerine, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Açılışın hemen ardından, mağaza içinde ve dışında izdiham yaşandı. Zaman zaman kalabalık arasında itiş kakışlar yaşanırken, mağaza sahipleri güvenliği sağlamak amacıyla işyerinin kapılarını kapatarak giriş çıkışları kontrol altına almaya çalıştı.

Cam Ürünler Kırıldı, Yarış Devam Etti

Büyük kısmı camdan yapılan bardak, sürahi, saklama kabı gibi ürünlerden oluşan mağazada, yoğun kalabalık nedeniyle birçok cam ürün kırıldı. Alışveriş yapan vatandaşlar, bir ürün daha fazla almak için birbirleriyle adeta yarıştılar. Yaşanan yoğunluk ve arbedeye rağmen mağaza sahipleri, kampanyanın iki ay daha devam edeceğini duyurdu. Ancak bu açıklama bile, vatandaşların alışveriş çılgınlığının önüne geçmeye yetmedi.

Mağaza sahipleri, açılışın ardından, müşteri yoğunluğunun arttığı bu saatlerde güvenlik önlemlerini daha da güçlendirdiklerini ve mağazada oluşan izdihamın önlenmesi için gereken adımları atacaklarını belirtti. Ancak, mağazadaki alışveriş çılgınlığı devam etti.