Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macaristan'a sığınan eski Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro ile yardımcısı Marcin Romanowski'nin mülteci statüleri ile seyahat belgelerinin Budapeşte yönetimi tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir mahkeme, eski Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro hakkında kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararını onayladı. Karara ilişkin açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanı Radosaw Sikorski, Macaristan'dan sığınma hakkı elde eden Ziobro, eşi Patrycja Kotecka-Ziobro ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'nin mülteci statüleri ile seyahat belgelerinin Macaristan hükümeti tarafından iptal edildiğini söyledi.

Ziobro için ABD'li yetkililerle temas kurulacak

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek ise, ABD'de bulunduğu düşünülen Zbigniew Ziobro ve eşi hakkında ABD makamlarıyla temas kurulacağını açıkladı. Zurek, geçerli seyahat belgesi bulunmayan kişilerin ülkede kalıp kalamayacağına ilişkin bilgi talep edileceğini söyledi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Ziobro, Avrupa Birliği (AB) yanlısı yeni Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın göreve geldiği 9 Mayıs tarihinde İtalya'nın Milano kentinden ABD'ye kaçtı. Romanowski'nin ise nerede olduğu bilinmiyor. Macaristan hükümetinin kararının Ziobro ile Romanowski'nin Macaristan'dan ayrılmalarına yardımcı olan mülteci seyahat belgelerini geçersiz kıldığı belirtildi.

Suç mağdurlarına yardım için oluşturulan fonu kötüye kullanmakla suçlanıyorlar

Ziobro ve Romanowski, 2023'te iktidarı kaybeden milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinde görev yapmıştı. İki eski yetkili, suç mağdurlarına yardım için oluşturulan fondaki paraları siyasi amaçlarla kötüye kullanmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Ziobro ve Romanowski, mevcut Polonya Başbakanı Donald Tusk'a yakın isimlerin usulsüzlüklerini araştırdıkları için 'siyasi bir cadı avının hedefi olduklarını' savunuyor.

Varşova Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz şubat ayında Marcin Romanowski hakkında 'Avrupa tutuklama emri' çıkarmıştı. Kararın Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında suçluların hızlı iadesini sağlayan mekanizma kapsamında Romanowski'nin Polonya'ya iadesini kolaylaştırması bekleniyordu.