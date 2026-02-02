Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatına 74 kuruş zam yapılacak. Söz konusu artış, salıyı çarşambaya bağlayan gece itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zam Sonrası Beklenen LPG Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL → 30,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL → 29,43 TL
Ankara: 29,17 TL → 29,91 TL
İzmir: 29,09 TL → 29,83 TL
Güncel Akaryakıt Fiyatları (2 Şubat 2026)
İstanbul – Avrupa Yakası
Benzin: 55,27 TL
Motorin: 57,43 TL
LPG: 29,29 TL
İstanbul – Anadolu Yakası
Benzin: 55,09 TL
Motorin: 57,25 TL
LPG: 28,69 TL
Ankara
Benzin: 56,17 TL
Motorin: 58,51 TL
LPG: 29,17 TL
Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenliğini sürdürürken, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin cephesinde de yeni fiyatlamalar yakından izleniyor.