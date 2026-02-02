Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatına 74 kuruş zam yapılacak. Söz konusu artış, salıyı çarşambaya bağlayan gece itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zam Sonrası Beklenen LPG Fiyatları

  • İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL → 30,03 TL

  • İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL → 29,43 TL

  • Ankara: 29,17 TL → 29,91 TL

  • İzmir: 29,09 TL → 29,83 TL

Güncel Akaryakıt Fiyatları (2 Şubat 2026)

İstanbul – Avrupa Yakası

İstanbul – Anadolu Yakası

  • Benzin: 55,09 TL

  • Motorin: 57,25 TL

  • LPG: 28,69 TL

Ankara

  • Benzin: 56,17 TL

  • Motorin: 58,51 TL

  • LPG: 29,17 TL

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenliğini sürdürürken, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin cephesinde de yeni fiyatlamalar yakından izleniyor.