Maxion Jantaş, Otokar’ın tedarikçileriyle birlikte düzenlediği “Tedarikçi Geliştirme Günü” kapsamında kalite, teslimat, performans ve maliyet iyileştirme kriterlerinde gösterdiği yüksek uyum ve istikrarlı performansı ile bu ödülün sahibi oldu.

Bu ödül, Maxion İnci Jant Grubu’nun global kalite yaklaşımının, Maxion Jantaş’ın süreç uyumu, operasyonel disiplini ve yüksek ürün kalitesiyle birleşerek ortaya koyduğu başarılı performansın bir göstergesi oldu. Maxion Jantaş’ın bu alanlardaki istikrarlı başarısı, etkinlikte örnek iş birliği uygulamaları arasında değerlendirildi.

Sektörün lider üreticileri arasında yer alan Otokar’a uzun yıllardır jant tedarik eden Maxion Jantaş, otomotivin yanı sıra savunma sanayisindeki geniş ürün gamı, güçlü üretim kabiliyeti ve global pazarlarda sahip olduğu köklü varlık sayesinde stratejik çözüm ortağı konumunu pekiştiriyor.

Kalite Anlayışı Ödüllerle Taçlanıyor

Maxion İnci Jant Grubu’nun kalite ve tedarik performansındaki sürdürülebilir başarı çizgisi, yıllar içinde farklı OEM ve sektör kuruluşları tarafından verilen ödüllerle düzenli olarak teyit ediliyor. Maxion Jantaş’ın bu alandaki güçlü performansı, geçtiğimiz yıl Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından verilen “Tedarik Başarı Ödülü” ile de takdir edilmişti.

Grubun bir diğer şirketi olan Maxion İnci Alüminyum ise Chery tarafından Avrupa’daki üretim ağına sunduğu yüksek iş birliği ve teslimat performansı nedeniyle “Yurtdışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü”nün sahibi olmuştu.

OSD’nin “Tedarik Sanayi Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü”, Toyota’nın “Kalite Performans Ödülü” ve çeşitli Avrupa tedarik kategorisi başarı ödülleri gibi önemli değerlendirmeler de Maxion İnci Jant Grubu’nun kalite, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet alanlarındaki güçlü konumunu pekiştirerek yüksek standartlara dayalı üretim kültürünü bir kez daha ortaya koyuyor.