Yol açın...Renault Trucks direksiyonunda kadın sürücü var!

Uzun yıllar eşiyle birlikte motor sporları alanında çalışan Berat Özel, aynı zamanda sürücüsü olduğu Ankara merkezli bireysel taşımacılık firmasıyla yurt içi taşımacılığında faaliyetlerine devam ediyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Özel, aracını yenilemek üzere tercih ettiği yeni Renault Trucks T EVO 520 yüksek kabinli çekicisini Renault Trucks Türkiye Marka & İletişim Direktörü Z.Şebnem Uygurtürk’ten teslim aldı.

Her zaman ekstrem tercihleri olan Berat Özel, binicilik sporu ile ilgilenirken aynı zamanda uzun mesafe koşucusu. Özel, uzun yolda olmayı ve araç kullanmayı sevdiği için eşiyle yol deneyimleri sonrasında ticari araçta sürücü koltuğuna geçmeye karar veriyor. Türkiye genelinde yaptıkları taşımada rotalarına göre yüklerinin de değişkenlik gösterdiğini belirten Berat Özel; “Yolumuz, har zaman asfalt olmuyor. Örneğin Akdeniz Bölgesi’nde ormanlık alanda tomruk taşımacılığı yapıyoruz. Bu ormanlık bölgeler, eğimi kadar yamaçları uçurum olan toprak yolları ile de zorlu rotalar. Böyle güzergahlarda her yönden güvendiğiniz araçlarla sürüş yapmanız büyük önem taşıyor” diyor.

“Her işin kendine göre zorlukları olabiliyor ama bu zorluklar herkes için aynı” diye belirten Berat Özel; “Kadınlar, tüm dünyada artık her iş alanında varlıklarını kanıtladı. En önemlisi ise yaptığınız işi sevmek. Ağır vasıta kullanmak, benim için özgürlük hissi demek ama sorumluluğunuz da aracın tonajıyla artıyor. Tüm yol kullanıcılarına ve binek araçlara karşı daha sorumlu davranmanız gerekiyor. Diğer araç sürücülerinin hatalarına karşı temkinli olmalısınız. Mesleğimizde en önemli konu, uykusunu iyi almış ve yorgun olmayan sürücüler. Araçların konforu ise artık sürücü yorgunluğu azaltan yapılara sahip” açıklamasında bulundu.

Yeni araç alımlarında verimliliği nedeniyle Renault Trucks çekiciyi tercih ettiklerine değinen Berat Özel, T520 yüksek kabin araç donanımının da bu seçimde etken olduğunun altını çiziyor; “Alım kararımızı vermeden önce Renault Trucks çekiciler ile test sürüşü gerçekleştirdik ve aracın performansından çok memnun kaldık. Ancak tabi ki operasyon maliyetlerimizi de göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Bu nedenle yakıt tüketimini hem test sürüşlerinde hem de fabrika verilerinde inceledik. Daha da önemlisi, Renault Trucks kullanıcısı olan meslektaşlarımızdan aldığımız referanslardı. Tüm incelemelerimiz sonucunda araçların yakıt tasarrufu ve düşük işletim maliyetlerine güvendik. Full donanımlı olarak da çok özel bir araç tercih ettiğimize inanıyoruz.”

Berat Özel, yollarda halen kadın ağır vasıta sürücüsü olarak değişik tepkiler ile karşılaştığına değiniyor. Genel olarak yol sürücülerinin kendisini gördüğünde şaşırdığını dile getiren Özel; “Meslektaşlarımın da halen kadın sürücü görmeye alışık olmadığını söyleyebilirim. Yolda beni direksiyonda gördüklerinde iki kere bakabiliyor veya yakıt ikmali yapacağım noktada görevliler şaşkınlık yaşayabiliyor. Halbuki artık kadın ticari araç sürücülerinin sayısının artması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Şebnem Uygurtürk ise teslimatta yaptığı açıklamada; “Renault Trucks olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın ağır vasıta sürücülerini görmek bizleri gururlandırıyor. Ağır ticari araçlar ve lojistik sektörünün her alanında kadın emekçilerin varlığı, her geçen gün artıyor. Kadınlarımızı araçlarımızın sürücü koltuğunda görebilmek, bizleri ayrıca memnun ediyor” diye belirtti.

Berat Özel, her türlü yük ile şu anda yurt içi taşımacılığı yapıyor. En kısa zamanda belgelerinin tamamlanacağını belirten Özel, artık uluslararası uzun yol taşımacılığı için de hazırlanıyor. Açıklamasında; “Tüm dünyada üstelik de inşaattan şehir içi yolcu taşımacılığı, uzun yol lojistiğine kadar kadın sürücülerin sayısı artıyor. Aynı gelişimi, ülkemizde de görmeyi arzu ediyoruz. Uzun yol kaptanı olmak, zorlu bir görev ama yol tutkunu olan çok sayıda kadın sürücü bulunuyor. Sadece desteklenmeleri gerekiyor” dedi.