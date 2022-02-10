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Utikad, "B2c E-Ticaretin Kolaylaştırılmasına Ve Hacminin Artmasına Yönelik İyileştirici Öneriler" Raporunu Yayınladı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD olarak, 2019 yılında yayınladığımız "Türkiye'de E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lojistik Süreçler" raporunun ardından e-ticaret sektöründeki durumun güncel veriler ile aktarıldığı "B2C E-Ticaretin Kolaylaştırılmasına ve Hacminin Artmasına Yönelik İyileştirici Öneriler" raporunu yayınladık.

Lojistik 10.02.2022, 18:23
Utikad, "B2c E-Ticaretin Kolaylaştırılmasına Ve Hacminin Artmasına Yönelik İyileştirici Öneriler" Raporunu Yayınladı

UTİKAD İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubu'nun sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda UTİKAD Sektörel İlişkiler Müdürü Ezgi Demir tarafından hazırlanan raporun amacı önceki raporlarda gündeme getirilen ve halen varlığını sürdüren e-ticaret sektöründeki sorunlara ve bunların yanı sıra sektörün karşılaştığı bir takım yeni zorluklara yönelik öneriler sunmaktır.

Rapor; ‘‘Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaretin Güncel Durumu”, “E-Ticarette Yaşanan Son Gelişmeler, “Operasyon Süreçlerinin Kolaylaştırılması ve İyileştirici Öneriler”, “Maliyet Odaklı Kolaylaştırmalar ve İyileştirici Öneriler”,  Bütünleştirici Öneriler”, “E-Ticaretin Gelişmesini Destekleyici Altyapı Önerileri’’ başlıklı 6 bölümden oluşuyor.

Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin güncel durumunun ve e-ticarette yaşanan son gelişmelerin yer aldığı raporda sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlar ile alakalı çeşitli görüşler alındı. Alınan bu görüşler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirildi. Yine bu süreçte ulusal/uluslararası alanda e-ticaret ile ilgili raporlar ve istatistikler tarandı ve güncel gelişmeler takip edildi.

Raporun ilk bölümündeki verilerden yola çıkarak dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin güncel durumu değerlendirmek gerekirse; 2020’de iki milyardan fazla insan çevrimiçi mal veya hizmet satın aldı ve 2020 yılı boyunca e-perakende satışları dünya çapında 4,2 trilyon ABD dolarını aştı. Dünyada COVID-19 pandemisinin ilanından sonra ilk kez internetten alışveriş yapan tüketicilerin ülkelere göre payında artış gözlendi. E-ticarette alışveriş için tüketicilerin en çok tercih ettikleri sektörler bilişim, teknoloji ve giyim oldu. Tüm dünyada e-ticaret pazarındaki gelirin 2021 yılında 3.284.927 milyon ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir.

E-ticaret hacmi Türkiye'de 2019 yılında 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Türkiye’de e-ticarette en çok tercih edilen ürün sektörlerinde beyaz eşya, giyim, elektronik, mobilya-dekorasyon, çiçekçilik yer alırken pandemi etkisiyle birlikte gıda-market sektöründe %200’ün üzerinde bir artış yaşanmıştır. Türkiye’de, e-ticarette iade ve iptal işlemlerinin %46’sı en çok satışın gerçekleştirildiği beyaz eşya sektöründe olmaktadır. Türkiye’nin e-ticaret pazarındaki gelirinin 2021 yılında 16.281 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Söz konusu raporumuz ile firmaların nihai tüketiciye ulaşma noktasında yaşadıkları sorunların ve e-ticaretin gelişimine engel olan süreçler de ortaya konuldu. Belirlenen somut çözüm önerileri doğrultusunda e-ticaretin payının sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerimizde değil, Türkiye'nin her yerinde artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Rapordaki tüm talep edilen kolaylaştırma ve iyileştirmelerin yanı sıra raporun son bölümünde yer alan “Bütünleştirici Öneriler” ile “E-Ticaretin Gelişmesini Destekleyici Altyapı Önerileri” bölümlerindeki maddelerin hayata geçirilmesinin Türkiye’nin bir lojistik merkez olarak büyümesine, Edirne’den Kars’a tüm ihracatçı/potansiyel ihracatçılara ulaşılmasına, desteklenmesine, bilgi sahibi olunmasına ve rekabetin artmasına katkı sağlayacağı inancındayız.

Raporun hazırlanma aşamasında bizimle tecrübelerini ve bilgilerini paylaşan değerli UTİKAD İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubu üyelerimize sağladıkları büyük destek için teşekkürlerimizi sunarız. Raporumuza https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Raporlari adresinden ulaşılabilmektedir.

Sağlıkla kalın.

Ayşem Ulusoy

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

#utikad
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