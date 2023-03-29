TIRSAN, TAYSAD ÖDÜLLERİ PATENT KATEGORİSİNDE 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Tırsan, 2022 TAYSAD Ödüllerinde hem İhracat hem Patent kategorilerinde 2 ödül birden aldı. Ar-Ge çalışmalarını sürekli devam ettiren Tırsan, En Çok Patent Tescili Alan Üyeler kategorisinin üçüncü kez şampiyonu oldu.

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 45’inci Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Olağan Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Başarı Ödülleri Töreni’nde Tırsan, iki ödülün birden sahibi oldu.



Tırsan, 2022 yılında En Çok Patent Tescili Alan Üyeler kategorisinde şampiyonluğu ile son 5 senede üçüncü kez patent kategorisi şampiyonluğunu aldı. 2022 yılında da “En Çok İhracat Yapan Üyeler” kategorisinde ise 3. sırada yerini alan Tırsan, son 5 senede bu kategoride kesintisiz ilk 3’te yerini aldı.



Tırsan, treyler sektörünün en prestijli inovasyon ödülü olan “Avrupa İnovasyon Ödülleri’’nde 2021 yılında en kısa sürede tüm kategorilerde ödül alan ilk ve tek üretici olmuştur. 2023 yılında aldığı 2 yeni ödül ile Şasi, Gövde, Akıllı Treyler, Güvenlik, Çevre, Konsept ve Komponent kategorilerinde toplam 9 ödüle ulaştı ve treyler teknolojilerinin gelişimine Avrupa’da da öncülük etti.



Müşterilerinin rekabetçiliğini artırmak için Ar-Ge çalışmalarına sürekli devam eden Tırsan, Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında 2021 otomotiv sektörü sıralamasında 2. sırada, tüm sektörler sıralamasında ise 4. sırada yerini almıştı.



Tırsan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2021 İlk 1000 İhracatçı Firma Listesi’nde otomotiv sektöründe 14., tüm sektörlerde 84. sırada yer almıştı.