THE CHARTERED INSTUTITE OF LOGISTICS AND TRANSPORT TÜRKİYE ŞUBESİ KURULDU.

CILT kurumsal üyesi ICA YSS ev sahipliğinde Hilton Bomonti Oteli’nde gerçekleşen toplantıya, lojistik ve taşımacılık sektörünün ileri gelen kurum ve kişileri kurumsal ve bireysel üye olarak katıldı.

Kasım 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca onaylanan CILT Türkiye Şubesi Türkiye genelinde mevcut toplam 135 Yabancı sivil toplum kuruluşu arasında şube statüsü alabilen 19 kuruluştan birisi oldu.

Ayrıca CILT Türkiye bu kuruluşlar arasında Lojistik ve taşımacılık alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak yer alıyor.

Lojistik ve taşımacılık sektöründe saygın ve global çapta lider bir otorite olarak bilinen CILT, İngiltere’ de 1919 yılında taşımacılık ve lojistik sektörünün geleceğini şekillendirmek vizyonu ile kurulmuş ve 40 ülkede 40.000 üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

CILT Türkiye’nin ilk ayak sesleri, CILT üyesi lider kadınların 2013’ de CILT ’in kadın kanadı olarak kurduğu Women in Logistics and Transport (WiLAT)’ ın 2021’de Türkiye’de kurulmasıyla duyulmaya başlanmıştı. Berna Akyıldız liderliğindeki WiLAT Türkiye, sektörde kadın gücünün daha etkin hale gelmesi için önemli çalışmalara imza attı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid pandemisinde, ayrıca asrın felaketi olarak ülkemizde yaşanan, 11 ilimizi etkileyen, on binlerce insanımızı kaybettiğimiz, yollarımızın kapandığı, milyonlarca vatandaşımızın çetin kış koşullarında yaşam mücadelesi vermesine sebep olan bu felakette de lojistik ve taşımacılığın ne kadar büyük bir önem taşıdığını, günlük hayatımızda kolaylıkla ulaştığımız insani ihtiyaçlarımızın ne kadar büyük bir lojistik eforla bize ulaştığını bir kez daha idrak ettik.

CILT Türkiye, henüz lansman hazırlıkları yaparken yaşanan bu felaket sonrasında tüm odağını deprem lojistiği konusundaki çalışmalara çevirdi. Dünya çapında CILT uzmanlarını bir araya getirerek olası depremlerde sektörün en etkili şekilde nasıl organize olacağı, ihtiyaç haritalarının nasıl tespit edileceği, dijital mecraların nasıl kullanılacağı, sektördeki şirketlerin resmî kurumlarla ne şekilde çalışacağı gibi birçok konuda önemli çalışmalar başlattı.

CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, bu konudaki düşüncelerini toplantı sırasında dile getirdi:

‘‘Deprem kaçınılmaz olsa da ona nasıl hazırlanacağımız bizim seçimimiz. Biz bu konuda üzerimize düşen tüm sorumluluğu almak için hazırız. Ancak bu bir koordinasyon işi olduğu için, en önemli gücümüz diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve küresel çapta bir uzmanlıktan faydalanmak olacaktır.’’

Taşımacılık ve lojistik sektörü aynı zamanda tüm sektörlerin kesişen noktasında yer alıyor. Lojistik ve taşımacılık sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi, orta koridor ve transit merkezi konumu açısından Türkiye için son derece önemlidir.

Bu anlamda önemli ve saygın bir asırlık kurumu sektöre ve ülkemize kazandırmaktan mutlu ve gururluyuz.

CILT Türkiye Şubesi Genel Kurul Toplantısı sonrası taşımacılık ve lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonu ile çalışmalarını hızlandıracak.

CILT Türkiye Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Başkan: Berna Akyıldız

Başkan Yardımcısı: Serhat Soğukpınar

Başkan Yardımcısı: Turhan Özen

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Burcu Özsoy

Genel Sekreter: Cavit Uğur

Sayman: Mert Akyıldız

Üye: Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu

Üye: Ali Güreli

Üye: Fuat Pamukçu-DFDS DENİZCİLİK

Üye: Esra Kıvrak

Üye: Semra Özcan

Üye: Elif Sağır

Üye: Ezgi Yurdakul

Üye: Abide Gülel

Üye: Prof. Dr. Zeynep Özsoy