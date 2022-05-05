RUSYA, KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN GEÇİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Yapılan açıklama şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre;

Kazakistan ile yapılan görüşmeler neticesinde, taşımacılarımızca kullanılmak %70'i Hazar geçişli olmak üzere 3.000 adet tek-tip, 3.000 adet transit ilave geçiş belgesi ile 500 adet 3. ülke geçiş belgesi verilmiştir. Buna göre, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme sonucunda;

Hazar Ro-Ro şartlı 2.100 adet Kazakistan tek-tip (Hazar) ve 2.100 adet Kazakistan transit (Hazar) geçiş belgelerinin, firmaların talep etmeleri halinde Kazakistan'a veya Kazakistan üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılan taşımalarda Rusya transit geçiş belgesi verilmeksizin tahsis edilmesi,

Rusya ile görüşmelerde, Rusya'nın ilave geçiş belgelerinin Ro-Ro şartı ile verilmesi konusunda ısrar ettiği ve bu nedenle ilave geçiş belgesi temininde henüz mutabakat sağlanamadığı dikkate alınarak, 900 adet Kazakistan tek-tip ve 900 adet Kazakistan transit geçiş belgesinin bu aşamada kullanıma açılmayıp muhafaza edilmesi, bunların dışındaki Kazakistan tek-tip ve Kazakistan transit geçiş belgelerinin Rusya varışlı Ro-Ro kullanılarak yapılan taşımalar ve/veya Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar için tahsisine devam edilmesi,

Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 3.000 adedinin transit taşımalar için kullanıma açılması ve bu belgelerin sadece Kazakistan tek-tip (Hazar) ve/veya Kazakistan transit (Hazar) geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar için tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.