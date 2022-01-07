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Mercedes-Benz’den kamyon modellerinde Ocak ayına özel fırsatlar
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Ocak ayına özel, kasko ve servis sözleşmeli bir kampanya düzenliyor.
Lojistik 07.01.2022, 16:03
Mercedes-Benz yıldızlı araçlara kavuşmak isteyen müşterilerine en uygun finansman paketlerini sunan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon sektörüne katkısını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Ocak ayı boyunca geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini kapsayan bir finans kampanyası düzenliyor. Söz konusu kampanya çerçevesinde, kurumsal müşteriler yüzde 0,35’ten başlayan faiz oranları ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler.
Kampanya hakkında detaylı bilgi için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.