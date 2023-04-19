Mercedes-Benz Actros L ailesi, ses yalıtım özelliği ile konforu yeni bir boyuta taşıyor

Sektörü dinleyen ve araçlarını geliştirirken aldığı geri bildirimleri göz önünde bulunduran Mercedes-Benz Türk, yollara emeğini katan şoförlerin güvenliği ve konforuna büyük önem veriyor. Her geçen gün araçlarını yeni özelliklerle donatmaya devam eden şirket, Actros ailesinin en büyük ve en donanımlı modeli olan Actros L serisinde ses yalıtım özelliğini standart olarak sunuyor.

Actros L serisinde ses yalıtımı performansının daha da artırılmasıyla birlikte, sürüş esnasında motor ve dış ortam gürültüsü önceki kamyon ve çekicilere göre 5 dB’ye kadar engellenerek kabin içerisinde daha konforlu bir ortam yaratılıyor. Araç çalışırken ve sürüş esnasında motor, lastik ve rüzgar gibi seslerin kabin içine girişinin önemli oranda azalması, sürücüyü gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca koruyor.

Ses yalıtım özelliğinin yanında kabindeki sıcaklığın ideal derecelerde kalmasını sağlayan ısı yalıtım özelliği de şoförlerin konforunu destekliyor. Şoförler, dış ortamın sıcaklığından bağımsız olarak hava koşullarının etkilerinden korunma imkanına sahip oluyorlar.

Ses yalıtım özelliği filmi Youtube kanalında yayında

Kamyon ve otobüs modellerine eklediği son teknolojik yenilikleri anlattığı içeriklerle Youtube kanalını zenginleştirmeyi sürdüren Mercedes-Benz Türk, Actros L ailesinde standart olarak sunduğu ses yalıtım özelliğini ilgi çekici bir şekilde yeni filminde anlatıyor.