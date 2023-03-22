KRONE Türkiye’nin Hedefi 2026 Yılında 10.000 Adet Treyler Üretimi

KRONE Türkiye’de Ağustos 2022’deki idari yapılanma sonrasında ilk kez basın mensupları ile buluşan KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy ve KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, KRONE Türkiye’nin 2022 yılındaki performansı hakkında bilgiler paylaştı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala

Semih Pala: Türkiye’den 31 Ülkeye İhracat Gerçekleştiyoruz

Semih Pala yaptığı açıklamada “KRONE Türkiye 2022 yılı iç pazar ve ihracat toplam satış adeti, 2021 yılına göre %18 artışla 5.697 adet olarak gerçekleşti. 2022 yılı TAİD ve TREDER verilerine göre Türkiye’de toplam 24.000 adet treyler (tenteli, frigorifik, konteyner taşıyıcı, platform) satışı oldu. KRONE kalitesi Türkiye’nin yanı sıra; Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika’dan 31 ülke ile buluşuyor. İhracatımız 2021 yılına göre %47 arttı. Türkiye iç pazarında ise 2022 yılında 2.086 adet treyler satışı gerçekleştirdik.” dedi.

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy

Kartal Erköy: 2024 Yılında Toplam Yatırımımız 53,4 Milyon Euro’ya Ulaşacak

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, üretim ve yatırımlar ile ilgili verdiği bilgilerde; “Tire’de 500 çalışanımızlsa her 37 dakikada bir treyler üretimi gerçekleştiriyoruz. Treyler üretimi, şasi üretimi ve parça üretimi olmak üzere üç ayrı tesiste, toplam 229.000 m2 açık alan, 36.400 m2 kapalı alanda üretim yapıyoruz. Fabrikamızın temellerinin atıldığı günden bugüne 47,5 milyon Euro, son bir yılda ise 7 milyon Euro yatırım yapıldı. Büyüme planımız doğrultusunda 2024 yılında toplam 53,4 milyon Euro yatırım seviyesine ulaşmış olacağız.” dedi. Tire fabrikasında üretilen ürün çeşitliliğine de değinen Kartal Erköy, “2012 yılında iki farklı ürünle başlanan üretim yolculuğu, bugün itibariyle tüm dünyadan müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına cevap veren 23 farklı treyler modeli ile devam ediyor. Son altı ayda üretimimizi %20 artırarak günlük 24 adete çıkardık. Mayıs ayında tamamlanacak şasi fabrikası büyütme çalışmalarıyla, tesisimize 4.800 m2 yeni kapalı alan eklenecek ve mevcut 5.000 m2’lik alanın revizyonu yapılacak. Sadece son 6 ayda kapalı alanlarımızı %27 artırımış olacağız. 2023 yılında hedefimiz 7000 adet treyler üretmek. Devam edecek yatırımlar ile, 2026 yılında 1.000 kişiye istihdam sağlayarak 10.000 adet treyler üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.