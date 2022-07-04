IVECO’dan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na Gezici Eğitim Aracı

Kısa adı EÇEV olan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) 1995 yılında, çağdaş ve evrensel kültür değerleri ile donanmış, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve demokrasiye inanan, bilimsel düşünen, sorgulayan, laik ve aydın nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, yerelde bir çağdaş eğitim seferberliği başlatma ülküsü ile kurulmuştur. Bu vizyon doğrultusunda, İzmir’de kurulmuş ve “kamu yararına çalışan” bir vakıf olarak, her yaştan çocuk ve gencin eğitim ve öğretimleri boyunca en temel insan haklarından olan “eşit ve yetenekleri doğrultusunda eğitim” fırsatlarına erişebilmeleri, çağdaş bilgilerle donanmış, kültürlü, görgülü, becerikli, üretken bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Teslim töreninde bir konuşma yapan Iveco Asya Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gülay Hantal Iveco olarak eğitime destek olan böyle bir sivil toplum örgütüne katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir.

“Her sene sürdürülebilirlik projesi kapsamında ülkemizde çeşitli yardımlarda bulunuyoruz, örnek olarak Ağrıda okul yaptırılması, ihtiyacı olan cocuklarımıza kırtasiye malzelemeleri, giysi gibi yardımların yapılması, online eğitime gecilmesi ile birlikte yine cocuklarımız için tablet ve internet hattı yardımlarında bulunulmasını sayabilirim. Tüm bu yardımlarda unutamayacagımız anlardan bir tanesi de bir ilk okul öğrencisi bir kız çocuğunun “Abla, bir gün ben de senin gibi Iveco da calısabilir miyim ?” sorusudur Demek ki bu gayretler ile çocuklarımıza ilham olabiliyoruz”. “Bu sene daha büyük düşünelim ve ihtiyacı olan daha çok çocuğumuza dokunabilelim diye ECEV ile birlikte neler yapabilecegimizi konusurken gezici bir aracın nasıl olabilecegini düşündük ve bunun icin çalısma arkadaşlarımızla bu projeyi geliştirdik”

Iveco Türkiye hafif ve orta vasıta satış müdürü Erkan Erşin ise aracın içinde kitaplık bulunan, 18 metrekarelik alana sahip bir sınıf olduğunu ve aynı anda 12 öğrenciye eğitim verilebildiğini ifade etmiştir. Erkan Erşin ayrıca şunları söylemiştir: “Aracın yan duvarı açıldığı zaman da tiyatro vb etkinliklerin yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Aracın tavanında yenilenebilir enerji kaynağı olarak 4 adet güneş paneli bulunurken ayrıca yaz kış eğitim için ısıtma sistemi, klima, jeneratör, tuvalet mevcuttur”.

Tören sonunda EÇEV yetkilileri de Iveco’ya katkıları için teşekkür etmişler ve Iveco yetkililerine plaketlerini takdim etmişlerdir.

Törene EÇEV’i temsilen Yıldız Ünsal , Yönetim Kurulu Başkanı, Şule Bilir , Genel Müdür, Meral Karakaya, Saha Koordinatörü,Adem Şaşmaz, Dış Hizmetler Şefi Eren Şaşmaz, Öğrenci Temsilcisi katılırken IVECO adına genel müdür Hakkı Işınak, Iveco Asya bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gülay Hantal, Iveco hafif ve orta vasıta satış Müdürü Erkan Erşin, Iveco Otomotiv Şirket Müdürü Rüştü Başargan katılmışlardır.Törenin sonunda EÇEV yetkilileri Iveco Genel Müdürü Hakkı Işınak’a ve Asya Bölgesi İK Direktörü Gülay Hantal’a ayrı ayrı plaketler takdim etmişlerdir.

Kuruluşundan bu yana EÇEV, yaklaşık 25.000 başarılı ve ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine karşılıksız burs ve eğitim desteği verdi. İzmir’de dezavantajlı bölgelerde yer alan eğitim merkezlerinde, okul öncesi çağdaki çocukların eğitim hayatına hazırlanmaları için fırsat sunuyor; ilk ve ortaokul öğrencilerine, ailelerinin ve okullarının kısıtlı olanakları ile erişemedikleri kültür, sanat, bilim atölyelerine katılarak kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri için imkan veriyor. Başta öğretmen adayları olmak üzere, üniversite öğrencilerine, eğitim burslarının yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişim olanakları sunuyor, EÇEV eğitim merkezlerinde gönüllü çalışmalar yapabilecekleri ortamları yaratıyor. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri, İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri gibi marka olmuş eğitim projeleriyle, gelecek nesilleri büyük emek ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Bir yandan da, eğitim sistemimizde, akılcı, bilimsel, eşitlikçi ve özgürlükçü uygulamaların yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çaba gösteriyor.

EÇEV sunduğu, eğitim başarı bursu ve kültür, sanat, bilim etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri içeren kişisel gelişim programlarıyla her yıl yaklaşık iki bin çocuk ve gencin eğitim yolculuğuna destek veriyor.

Gençlere yönelik çalışmalarının yanı sıra, eğitim projeleriyle her sene 1000’den fazla öğretmene mesleki gelişim fırsatı sunarken, aile ve kadın güçlendirme programlarıyla da dezavantajlı bölgelerdeki yetişkinlerin kişisel gelişimlerini sürdürmelerini destekliyor; toplumsal farkındalığın yükseltilmesine katkıda bulunuyor.

Vakıf merkezi İzmir’de olan EÇEV’in, İzmir’in dezavantajlı bölgelerinde iki, Salihli’de bir etkinlik merkezi bulunuyor.

EÇEV, gelecek nesillerin çağdaş bir eğitim sistemi içinde geleceğe hazırlanmasını hedefleyen çalışmalarının tamamını, eğitimde fırsat eşitliği vizyonunu paylaşan bağışçı, destekçi ve gönüllülerinin katkılarıyla gerçekleştiriyor.

Iveco Türkiye’nin bağışladığı ve Gezici Etkinlik Birimi olarak kullanılması planlanan araçla, EÇEV, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemeyi amaçlayan kültür, sanat, bilim, spor etkinliklerini ve 27 yıllık çocukla çalışma deneyimini, kentsel ve kırsal alanlardaki dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara taşıyarak, onları yıl boyunca çağdaş eğitim fırsatlarıyla buluşturmayı hedefliyor.