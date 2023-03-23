Globelink Ünimar Korusu, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayat buluyor!

Lojistik ve tedarik zinciri sektöründe 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle tanınan Globelink Ünimar sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası özelinde Ege Orman Vakfı ile yapılan iş birliğiyle Globelink Ünimar Korusu hayata geçiriliyor. 500 fidan bağışı ile oluşturulacak koru, Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına Ege Orman Vakfı tarafından tesis edilmekte olan “Yüzüncü Yıl Ormanları” içerisinde Manisa Gördes Mevkii’nde yer alacak.

Geçtiğimiz dönemde sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda yeşil lojistik alanında önemli adımlar atan ve iş modellerini güncelleyen Globelink Ünimar, yeşili ön plana alan bir anlayışla faaliyet yürütüyor. Bu doğrultuda, doğayı korumak ve yaşatmak adına mesai harcayan sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında ortak projeler de geliştiriliyor.

Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen fidan bağışlarıyla hayata geçirilecek olan Globelink Ünimar Korusu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Koray Çıtak, “Globelink Ünimar olarak sahip olduğumuz anlayışla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına sürdürülebilir adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, özellikle doğal kaynakları korumak için çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Orman Haftası’nda, Ege Orman Vakfı ortaklığıyla Globelink Ünimar Korusu’nu hayata geçirecek olmaktan mutluluk duyuyor, projeye destek sağlayan tüm taraflara katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz.” dedi.

Globelink Ünimar iş birliğine dair görüşlerini aktaran Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, “Ege Orman Vakfı olarak, küresel iklim krizi ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve toplumun aktif rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde alınması gereken aksiyonlarda kamuya ve özel sektöre ciddi sorumluluklar düştüğüne inanıyoruz. Globelink Ünimar, Orman Haftası kapsamında çalışanları adına yaptıkları bağışlarla doğada yeni fidanlara hayat veriyor. Bu anlamlı proje için Globelink Ünimar’a teşekkür ediyor, ormanların sürdürülebilirliğine olan desteklerinin devamını diliyoruz.” dedi.