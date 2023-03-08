Batı Group Utikad iş birliğiyle 500 kadına umut oluyor!

Yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin getirdiği acı ve hüzün insanlarımızı derinden etkiledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan illerimizde yaşanan yıkım, bölgedeki eğitim, üretim, tarım ve ulaşım faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Bu doğrultuda; yetkililer, kamu kurumlan, özel şirketler ve bireysel inisiyatifler depremin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına yoğun mesai harcıyor.

Depremin ilk gününden bu yana STK’lar ile iş birliği yaparak lojistik ve yardım desteğiyle bölge halkına destek olmak için çalışmalar yapan Batı Group ise, bölge halkına desteklerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında da depremzedeleri unutmuyor. Üyesi olduğu UTİKAD ile iş birliği yaparak çalışanları adına yardımda bulunuyor. Deprem bölgesinden gelerek İstanbul’da hayatlarına devam etmeye çalışan 500 kadına destek oluyor. İş hayatında cinsiyet eşitliğini ve kadın istihdamını önemseyen Batı Group, önümüzdeki süreçte de desteklerin daha sürdürülebilir olması adına çalışmalarına devam edecek.