Baharın Ferahlığını Thermo King İle Yaşayın

20 Mart-28 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında seçili yedek parçalarda yüzde 20 indirim geçerli olacak.

Kampanya Türkiye geneline yayılmış tüm Thermo King yetkili servislerinde geçerli olacak.

Orjinal yedek parça kullanımının sürdürülebilirlik bakımından önemine dikkat çeken Thermo King, ünitenin gerçek performansını ortaya koyabilmesi, operasyonel devamlılığın sağlanması ve yüksek ikinci el değerinin korunması adına en önemli kriter olduğunu belirtiyor.