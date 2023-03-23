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Baharın Ferahlığını Thermo King İle Yaşayın
Soğuk zincir taşımacılığının en çok tercih edilen soğutucu ünite markası Thermo King, müşterilerine bahar aylarının ferahlığını yaşatacak kampanya fırsatı sunuyor.
Lojistik 23.03.2023, 12:27
20 Mart-28 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında seçili yedek parçalarda yüzde 20 indirim geçerli olacak.
Kampanya Türkiye geneline yayılmış tüm Thermo King yetkili servislerinde geçerli olacak.
Orjinal yedek parça kullanımının sürdürülebilirlik bakımından önemine dikkat çeken Thermo King, ünitenin gerçek performansını ortaya koyabilmesi, operasyonel devamlılığın sağlanması ve yüksek ikinci el değerinin korunması adına en önemli kriter olduğunu belirtiyor.