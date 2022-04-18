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Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Türkiye’de ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Avrupa’da 10’dan fazla ülkeye kamyon ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk’ün yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı 3 ülke Almanya, Fransa ve İspanya oldu.
Lojistik 18.04.2022, 11:20
Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına 883 adet kamyon, 1.992 adet de çekici olmak üzere toplam 2.875 adet kamyon satışı gerçekleştirdi. Türkiye pazarındaki başarılı performansını sürdüren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonların ihracatına da hız kesmeden devam ediyor.
En büyük ihracat pazarı Avrupa
Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen kamyonlar Almanya, Fransa ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın ilk 3 ayında 816 adetle en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken; bu ülkeyi 532 adetle Fransa ve 356 adet kamyon ihracatı ile İspanya takip etti.