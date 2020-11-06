Akkoç Lojistik filosuna 60 yeni Mercedes-Benz Actros daha kattı

2004 yılından beri satın alım tercihini “Yıldızlı Marka”dan yana kullanan Akkoç Lojistik, yeni araç alımında bir kez daha Mercedes-Benz kamyonlarını tercih etti. Akkoç Lojistik, satın aldığı yeni 60 adet araçla filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını137’ye, toplam araç sayısını ise 150’ye yükseltti. Yurtiçi nakliye hizmetlerinde kullanılacak araçların modelleri Actros 1845 LS ve Actros 1848 LS’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleşen teslimat töreninde Actros 1845 LS ve Actros 1848 LS modelleri sergilenirken, araçlar Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Koluman Ankara Kamyon Satış Müdürü Arcan Erciş tarafından Akkoç Lojistik’in firma ortakları Orhan Akkoç ve Doğan Akkoç’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel törende gerçekleştirdiği konuşmada, ‘’Akkoç Lojistik ile 2004’te başlayan işbirliğimizin sağlam adımlarla bugünlere taşınmasından ve Akkoç Lojistik filosunun büyük bir kısmının markamız araçlarından oluşmasından dolayı çok mutluyuz. Akkoç Lojistik’in bir kez daha satın alım tercihini markamızdan yana kullanmasında, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak sağladığımız destekler, satış sonrası hizmetlerimizin yaygın servis ağı ve ilgisi ile markamızın ikinci el değerini koruması gibi faktörler etkili oldu. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros 1845 LS ve Actros 1848 LS modellerimizin Akkoç Lojistik’e hayırlı olmasını diliyor, satışta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi. Mercedes-Benz’i marka güvenilirliği, araçlardaki malzeme kalitesi ve yaygın servis ağı nedeniyle tercih ettiklerini söyleyen Akkoç Lojistik firma ortağı Orhan Akkoç, bugün 150 adet olan araç filolarının 137’sini Mercedes-Benz markasından oluştuğunu belirtti. Orhan Akkoç, ‘’Firmamız ilk günden bugüne benimsemiş olduğu değerlerden ve çalışma azminden hiç taviz vermeden, müşteri önceliklerini her zaman ön planda tutan, kendisini sürekli olarak yenileyen ve teknolojiyi sürekli takip eden bir anlayış ile çalışmaktadır. Bu değerler çerçevesinde Mercedes-Benz markasıyla da büyük bir güven içinde çalışıyoruz. 60 adet yeni Actros 1845 LS ve Actros 1848 LS modellerimizin şirketimiz bünyesine eklenmesinde katkısı olan Koluman Motorlu Araçlar ile Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ediyor, filomuzun büyük çoğunluğunu oluşturan Mercedes-Benz markasıyla uzun yıllar daha işbirliğimizin devam edeceğine inanıyoruz’’ dedi.