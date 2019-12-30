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2.3 milyon hane "Hareket" desteğiyle aydınlanıyor

Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, birçok sektörde olduğu gibi rüzgar enerjisi santrali projelerinde de iddiasını ortaya koyuyor. Bugüne kadar beş farklı ülkede 126 farklı sahadaki projede nakliye, vinç ile montaj ve mekanik elektrik kurulum hizmeti veren Hareket, yüz binlerce hanenin aydınlanmasına destek oluyor.

2.3 milyon hane "Hareket" desteğiyle aydınlanıyor

Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, birçok sektörde olduğu gibi rüzgar enerjisi santrali projelerinde de iddiasını ortaya koyuyor. Bugüne kadar beş farklı ülkede 126 farklı sahadaki projede nakliye, vinç ile montaj ve mekanik elektrik kurulum hizmeti veren Hareket, yüz binlerce hanenin aydınlanmasına destek oluyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:08
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2.3 milyon hane "Hareket" desteğiyle aydınlanıyor

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Türkiye’nin enerjisine katkıda bulunacak rüzgâr enerjisi santrali (RES) projelerine damgasını vurmaya devam ediyor.

Hareket, Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Pakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna olmak üzere beş farklı ülkede 126 farklı sahadaki 1.331 adet türbinin kurulumda nakliye, vinç ile montaj ve mekanik elektrik kurulum hizmetleriyle yer aldı. Hareket, yer aldığı RES projelerinde üretilen 3.551 MWh’lik elektrik enerjisiyle 2.367.600 hanenin elektrik enerjisinin karşılanmasına, dolayısıyla 4 milyon 9 bin 645 ton CO2 emisyonu salınımının önüne geçilmesine de destek oluyor.

Bugüne kadar toplamda 3.551 MWh’lık kurulum gerçekleştiren Hareket, Türkiye’de dikilen türbinlerin yaklaşık yüzde 42’ında nakliye, vinç ile montaj ve/veya mekanik elektrik kurulum hizmeti sağladı. Türkiye’nin %100 yerli ilk montaj ekibi olan Hareket, bu türbinlerde toplam 2 milyon 130 bin metre kablo kullanırken, 706 bin 450 adet cıvata sıktı.

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