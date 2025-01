. * C.I.L.T.’nin kadın kanadı WiLAT’ın kuruluşundan buyana kadın istihdamının arttıracak farkındalık çalışmalarına öncelik vermişti. Lojistik ve Taşımacılık sektöründe kadın çalışan sayısı son 3 yılda yüzde 9,1’den yüzde 11,2’ye yükseldi. * Kadın çalışan oranının artması, erkek egemen olarak algılanan lojistik sektörünün yüzünün değişmesini ve gelişmesini sağlayacak. Dünyanın en büyük lojistik örgütlerinden C.I.L.T.’nin (The Chartered Institute of Lojistic and Transportation) kadın kanadı WiLAT, Lojistik ve Taşımacılık sektöründe kadın sürücülerin sayısını arttırmak ve sektörün erkek egemen algısını kırmak için yeni bir proje başlattı.

KADIN SÜRÜCÜLER PROJESİ

C.I.L.T.’nin kadın kanadı WiLAT’dan “Kadın Sürücüler Projesi” C.I.L.T. Türkiye Başkanı ve WiLAT Orta Doğu ve Avrupa’dan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Berna Akyıldız projeye dair yaptığı konuşmada “Global bir kurum olan CILT, kadın kanadı WiLAT öncülüğünde Türkiye lojistik sektöründe kadın istihdamının artması ve bu konuda sektördeki firmaların farkındalığını artırmak için son 3 yıldır yoğun bir çaba göstermekte. Kuruluş yılımızda yüzde 9,1 olan kadın istihdamının son 3 yılda en güncel TÜİK verilerine göre yüzde 11,2’ye çıktığını görüyoruz. Gelişim memnuniyet verici ancak kadın istihdamı sektörümüzde hala çok düşük. Bunun önemli bir nedeni de bu sektörde mavi yakalı çalışanlar içinde kadın oranının çok daha düşük olmasıdır.” dedi.

Berna Akyıldız “Kadın Sürücüler Projemizi başlatarak, kadın sürücü adaylarının belirlenmesi, eğitilmesi, yetiştirilmelerini hedefliyoruz. Ayrıca sürücülerimizi istihdam edecek şirketlerle iş birliği yaparak, bu konunun tüm mecralarda savunuculuğunu üstleneceğimiz bir yola çıktık” diye ekledi.

WiLAT Başkanı Esra Kıvrak ise projenin yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaştı. Esra Kıvrak “Kadın Sürücüler Projesi sektörde kadın istihdamının artışını sağlamak için önemli bir adım aynı zamanda da sürücü bulma sıkıntısı yaşanan sektörümüz için ticari bir ihtiyaç. Kadınlara sürücü olarak ihtiyaç var, erkek egemen bir meslek olan sürücülük için “insan kaynağı yaratmak” ve sektör için nüfusun diğer yarısını da ikna etmenin önemli bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Üstelik bu ihtiyaç ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da hissedilmektedir. WiLAT’ın global olarak çeşitli ülkelerde benzer konularda çok başarılı örnekleri var, Türkiye’de yapacağımız projenin de global olarak sektöre ilham vereceğini düşünüyoruz ve daha büyük bir alana yayılmasını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda misyonu benzer olan tüm paydaşlarımızı da projeye katkı vermeye davet ediyoruz.

Projemiz 4 fazdan oluşuyor:

1. Faz: Kadın sürücü kaynağına erişim (Uygun sürücü aday havuzu oluşturmak)

2. Faz: Sürücüler için teknik ve kişisel gelişim eğitimleri

3. Faz: İstihdamın gerçekleşmesi

4. Faz: İstihdam sonrası hayat boyu öğrenme atölyeleri

Kadın sürücü istihdamı; şehir içi ulaşım, kargo, kurye, panel vanla dağıtım, okul servis şoförlüğü, yakın yurt dışına küçük vasıta ile yapılabilecek taşıma işleri, panel van ile parsiyel taşıma, kısa ve uzun mesafe ağır vasıta şoförlüğü alanlarında planlamaktadır.

Projenin bu bakış açısıyla kadın istihdamını artırmasının yanı sıra, mesleğin itibarı, sektörün imajı algısı üzerinde uzun vadede olumlu etkiler yapması kaçınılmazdır. Projemizin gençlerin sektöre kazandırılması, geniş kamyon parklarının iyileştirilmesi gibi uluslararası projelere güçlü katkıda bulunacağını da öngörüyoruz.” diye ekledi.

C.I.L.T. Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Semra Özcan proje vizyonunun önemini vurgulayarak ; “5 yılda 5.000 Kadın Sürücü Seferberliği ile 5.000 kadınımıza yepyeni bir donanım kazandırarak, parlak bir gelecek sunmak hayaliyle yola çıktık. Kadın Sürücü istihdam etmek isteyen tüm kurumlarımızı bu değerli projeye katılmaya davet ediyoruz.

Geleceğini değiştirmek ve diğer kadınlara rol model olmak isteyen kadın sürücü adaylarımızı da başvuru yapmaya davet ediyoruz. Bunu ancak güçlerimizi birleştirerek başarabiliriz. Çünkü, hep birlikte daha güçlüyüz!” dedi.