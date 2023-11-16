Lojistik sektörünün heyecanla beklediği, Atlas figürlü heykelciği ile artık gelenekselleşen ve 14 yıldır aralıksız devam eden “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni 16 Kasım 2023’de EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Lojistik sektörü, iş ve bürokrasi dünyası ödül törenine yoğun ilgi gösterirken toplam 26 ödül sahipleriyle buluştu.



101 ödül adayının farklı kategorilerde yarıştığı ve 3 ihracat şirketinin de jüri tarafından ödüle layık görüldüğü ödül töreninde bir konuşma yapan Atlas Lojistik Ödülleri Organizasyon Komitesi Başkanı İlker Altun, “Pek çok alanda dile getirilen sürdürülebilirlik, tüm dünyanın ortak sorunu. Daha ilk seferinde ‘geleneksel’ denilerek arkası gelmeyen çok etkinlik, özellikle de yarışma olmuştur. Oysa lojistik sektörünün en prestijli ödülü olan Atlas, bugün aralıksız olarak 14. kez sahiplerini buluyor.” dedi.



Altun konuşmasına şöyle devam etti: “Atlas lojistik ödülleri, tamamen bağımsız organizasyonuyla, yarışan adaylarının sektörel temsil düzeyiyle, jüri üyelerinin yetkinliğiyle, kalitesini sürekli artırmaktadır.



Yarışmanın seçici kurulunda sektörün çatı örgütleri, bazı sektörel yayınlar ve ulusal medyanın saygın temsilcileri yer alıyor. Yarışmanın bütününde, tartışmasız bir kalite söz konusudur. Baştan sona ciddiyetle çalışılmakta, tüm sonuçlar titizlikle saptanmaktadır.



Ödüller, kazananları diğerlerinden ayırır, kurumsal itibar ve bilinirliğe pozitif katkı yapar, onu besler, kolektif başarının altını çizerek, başarıya ortak personelin motivasyonunu artırır.



Ne de olsa “marifet iltifata tabidir”... Ancak iltifatın nereden geldiği de önemlidir. Atlas Lojistik Ödülü’nü alan herkes; başarısını, en doğru kanalları kullanarak, göğsünü gere gere anlatabilir. Umarım Atlas ödülü, arkasındaki 14 yıllık emek, güven ve birikimle, kazananların ticari faaliyetine katkı yapar.”



Altun konuşmasının sonunda; “Bu arada jüride görev alarak yarışmamızın gelişmesine katkıda bulunan bir birinden değerli üyelerimize 5 ve 10. yıllarında teşekkür plaketi sunuyoruz. Bugün de 5 ve 10 yılını doldurmuş bulunan jüri üyelerimiz var ve bunlardan biri de Sayın Turgut Erkeskin.

Yarışmamıza en çok katkı verenlerden biri olan, 10 yıllık jüri üyemiz Sayın Turgut Erkeskin, geçtiğimiz günlerde FIATA başkanlığa seçildi. Yarışmamıza kattıkları için kendisine bir kez de buradan teşekkür ediyor, ülkemiz adına gurur verici bu görevde üstün başarılar diliyorum.



Tüm yarışmacılara, faaliyet verilerini paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun, yarışma iradesi ve çabası gösterdikleri için ayrıca tebrik ediyorum. “ diyerek sözlerini tamamladı.



İlker Altun'un konuşmasının ardından aynı zamanda Atlas Lojistik Ödülleri Jürisinde de yer alan UND Başkan Yardımcısı N. Fatih Şener ve UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy da lojistik sektörü ve Atlas Lojistik Ödülleri‘yle ilgili görüşlerini dile getirdikleri birer konuşma yaparak törene katılan sektör temsilcilerine hitap ettiler.



Yapılan konuşmalardan hemen sonra Atlas Lojistik Ödülleri jürisinde 10. yıllarını geride bırakan FIATA Başkanı Turgut Erkeskin ve UND Başkan Yardımcısı N. Fatih Şener'e organizasyon tarafından teşekkür plaketi sunuldu.



2023 Atlas Lojistik Ödülleri Yarışmasında Toplam 26 Ödül Sahipleriyle Buluştu



--Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:



Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1/TİO): CEYNAK LOJİSTİK

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO): EVOLOG LOJİSTİK

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1): OMSAN LOGISTICS

Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2): ARKAS LOJİSTİK

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2): İMSAN GROUP



--Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:



Liman İşletmecileri: MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMELERİ

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): SARP INTERMODAL

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): OMSAN LOGISTICS

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): EVOLOG LOJİSTİK

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): MSC GEMİ ACENTELİĞİ

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): GALATA TAŞIMACILIK

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): TURKISH CARGO



--Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise 3 proje ödüle değer bulundu:



“UNIBOX BI” projesi ile GLOBELİNK ÜNİMAR

“Medkon Mobile APP” Projesi ile MEDKON LINES

“Yazaki Lojistik HUB Türkiye” Projesi ile YAZAKİ OTOMOTİV TÜRKİYE

Aday belirleme ve oylama işlemleri online yapılan yarışmada elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 8 kategoride 14’ü şirket ve 29’u lojistik yöneticisi toplam 43 adayın yarıştığı online yarışmada, lojistik sektörünün ‘En Beğenilen’leri yine lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen 17 bin 140 oyla belirlendi.



Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi: EVOLOG LOJİSTİK

Yılın En Beğenilen Lojistik Tedarikçisi: SİBER YAZILIM

Yılın En Beğenilen Lojistik Yöneticisi (Karayolu): FERHAT AYDOĞAN (FERHAT GRUP LOJİSTİK)

Yılın En Beğenilen Lojistik Yöneticisi (Demiryolu): İBRAHİM NALÇACI (LOGİTRANS LOJİSTİK)

Yılın En Beğenilen Lojistik Yöneticisi (Denizyolu): MUSTAFA GÜR (MEDKON LINES)

Yılın En Beğenilen Lojistik Yöneticisi (Havayolu): GİRAY TAYYAR (SARP INTERMODAL)

Yılın En Beğenilen Depo Yöneticisi: ZİLAN İMRAK (İMSAN GROUP)

Yılın En Beğenilen Proje Taşıması Yöneticisi: YASİN BAYRAKTAR (EKSA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK)