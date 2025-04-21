Yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda stratejik iş birliklerinin kurulacağı, geleceğin lojistik trendlerinin tanıtılacağı ve global pazarların kapılarının aralanacağı dev bir platform sizleri bekliyor.

Türkiye: Lojistiğin Yükselen Yıldızı

Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya pazarlarına eş zamanlı erişim imkânı sunan benzersiz konumuyla, fuara ev sahipliği yapıyor. Kara, hava, deniz ve demiryolu ağlarının entegre çalıştığı bu stratejik merkez, çok modlu taşımacılıkta sunduğu büyüme fırsatlarıyla dünya lojistik zincirinde söz sahibi olma şansı tanıyor.

Ülke Pavilyonları ile Küresel Açılım

logitrans 2025, Almanya, İspanya, Çekya gibi pek çok ülkenin katılımıyla oluşturulan ülke pavilyonlarında yeni iş birlikleri ve kültürel köprüler kurma fırsatı sunuyor. Katılımcılar, doğrudan yeni pazarlara erişerek uluslararası bağlantı ağlarını genişletebilecek.

Geleceğin Lojistiği logitrans Sahnesinde

Fuar, sadece bugünün değil, yarının lojistik teknolojilerine de ev sahipliği yapacak.

• Yapay zekâ destekli tedarik zinciri yönetimi

• Otonom araçlar ve robotik depo çözümleri

• Yeşil lojistik vizyonu ile elektrikli filolar ve sıfır emisyon projeleri

• Blockchain teknolojisi ile güvenlik ve izlenebilirlikte yeni standartlar

Sektör profesyonelleri, en son teknolojileri deneyimleyerek rekabet avantajı yakalayacak.

Networking ve Doğrudan İş Bağlantıları

logitrans 2024’te 14.000’den fazla profesyonel ziyaretçi ve 200’ü aşkın uluslararası katılımcı ağırlanmıştı. 2025 yılında ise bu rakamların daha da yukarı çıkması bekleniyor. Fuar, doğru bağlantıları kurmak, yeni iş fırsatları yaratmak ve küresel pazarda söz sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Siz de logitrans 2025’te yerinizi alın, geleceğin lojistik dünyasında fark yaratın!