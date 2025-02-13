Lojisoft'un yeni ürünlerinin lansmanının yapıldığı etkinliğe, sektörün önde gelen lojistik firmalarının yöneticileri, genel müdürleri ve CEO'ları katıldı. Etkinlikte ayrıca basın mensupları da yer alarak, sektördeki gelişmeleri yerinde takip etme fırsatı buldular.

Katılımcılar, akşam yemeğinde bir araya gelerek, keyifli bir atmosferde buluştu. Yemek sırasında canlı müzik performansı ile etkinlik daha da renklenirken, adeta bir motivasyon toplantısı havasında geçen gece, iş dünyasının önemli isimleri için verimli bir paylaşım platformuna dönüştü.

Etkinlikte Lojisoft Genel Müdürü Adnan Sakman, şirketin yenilikçi ürünlerini katılımcılara tanıtarak, Lojistik sektöründeki geleceği şekillendirecek teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, lojistik eğitimi veren üniversitelerden hocalar ve uzmanlar da geceye katılarak, sektördeki yenilikler ve gelişen trendler üzerine değerli görüşlerini paylaştılar.

Sektörün ileri gelen isimlerinin de söz aldığı etkinlik, hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir platform sundu. Geleceğe dönük büyük adımlar atılacağına dair güçlü mesajlar verilen bu özel gecede, lojistik dünyasının önemli gelişmeleri masaya yatırıldı.