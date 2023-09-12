Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, açılışa hazır. “10 bin metrekare kapalı alandan oluşan 3 hol Mart ayı itibariyle tamamen dolmuştu.” diyen EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç; "Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, başta Türkiye olmak üzere Almanya, Azerbaycan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Çekya Fransa, İtalya, Kazakistan, Letonya, Lüksemburg, Rusya ve İspanya’dan sektörün önemli lojistik ve nakliye firmalarını ziyaretçileriyle buluşturacak.” şeklinde konuştu. Katılımcıların yanı sıra sektörel kurumların da fuara yönelik ilgisinin yüksek olduğunu belirten Ünsaç şunları söyledi:



“TOBB izni ve TOBB-UND katılımının yanında DEİK ve HİB gibi üst kuruluşlar ile ülke içinden UND, UTİKAD, ARLOD, WILAT, CILT gibi taşımacılık dernekleri ile Rusya'dan ACEX’in destekleriyle beklentilerin üzerinde bir fuar hazırlanıyor. Ticari araç üreticilerinin katılım sağlayabileceği açık alandaki yerler ve iç alanda oluşturulmuş farklı katılım seçenekleri sunan stand alanlarına ilgi büyük. Uluslararası katılımın yanı sıra ülkemiz kurumlarının da yoğun desteği ile logitrans'ın küresel lojistikte Türkiye'nin bir numaralı vitrini olduğunu göstermeye kararlıyız."







Ünsaç son olarak şunları söyledi; "Avrasya'nın en önemli lojistik etkinliği olan logitrans Fuarı, müşterileri ve iş ortakları ile bir araya gelmek ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için çok önemli bir fırsat sağlıyor. logitrans Fuarı, bu dinamik bölgede yenilikçi lojistik çözümleri sergileyerek, ziyaretçilerini göz alıcı bir karşılaşmaya hazırlanıyor. "



Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 16. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.