Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde lojistik sektörünün en önemli firmalarını ağırlıyor. EKO MMI Fuarcılık tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen fuar 20-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye açık olacak.



Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek için en uygun platform olarak gösterilen fuar, lojistik firmalarına iş ortakları ile fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı sunuyor. 17. kez düzenlenen fuar, 18 ülkeden 200’ü aşkın kuruluşu ağırlıyor.





logitrans fuarının açılışına Messe Münih Yönetim Kurulu Üyesi Falk Senger ile FIATA Başkanı Turgut Erkeskin, UND Başkanı Şerafettin Aras, UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, CILT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Berna Akyıldız, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Üç gün boyunca sektörün nabzını tutacak olan fuara katılımın bu yıl önemli ölçüde artması bekleniyor. Uluslararası niteliği her yıl giderek artan logitrans’a bu yıl da Yunanistan, Çekya, Rusya, Belarus, Almanya ve İspanya pavyonları ile renk katıyor.



EKO MMI Fuarcılık’ın İdari Direktörü İlker Altun, fuar açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin lojistik alt yapısındaki gelişmeye dikkati çekerek,” fuarımız, Dünya tedarik yollarının tarihsel rotası üzerinde, güvenilir ve güçlü bir alt yapıdan yararlanarak yol almak isteyenlerin tüm sorunlarına çözüm bulabilecekleri bir noktada gerçekleşiyor,” dedi.



Logitrans fuarlarında her yıl çıtayı daha yukarılara taşıdıklarını ifade eden İlker Altun, fuarın tüm dünyada lojistik yolların ve rotaların yeniden belirlendiği bir dönemde gerçekleştiğine vurgu yaparak şunları söyledi;

“Bu tarihsel buluşma noktası, adeta dünyanın merkezi olup, üç kıtayı birbirine bağlamaktadır. Havaalanı, liman, karayolu ile her türlü ürüne hizmet verebilen depolar kadar ticari araç üreticileri ve kalitesi ortalamanın üzerindeki yazılım şirketlerimizin varlığı, Türkiye’yi tercih edilir bir iş birliği ülkesi durumuna getirmektedir. Dünya ekonomisinin liderleri ABD ve Çin başta olmak üzere AB, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler ticaret yollarını güvenceye alma ve çeşitlendirmek için büyük ölçekli yatırımlara giriyor. Kuşak ve Yol ile hızlanan yarışta diğer ülkelerin ana koridorlara eklemlenme mücadelesi de sürüyor.”





İlker Altun, sektördeki mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının Logitrans ‘ın en önemli paydaşlarından olduğunu belirterek, “UND, UTİKAD, CILT, WiLAT gibi sektör kuruluşları da fuarda kendi kitleleriyle buluşma ve sektördeki sorunları karşılıklı olarak görüşme fırsatı yaratıyorlar. Fuar kapsamında gerçekleşen paneller ise sektörün güncel sorunlarına yönelik önemli mesajların verilmesine aracılık ediyor” dedi.



İlker Altun, lojistiğin dış etkenlere açık bir iş kolu olduğunu vurgulayarak; “bir türev iş kolu olarak konjonktürel etkilere açık da olsa taşımacılık ve lojistik, tüm gelişmiş ticaret ve sanayi ülkelerinin en büyük güvencesidir. Bu alanda verimliliği artırmak, gelişkin ülkelerin yanı sıra yerel firmalarla da bilginin paylaşılmasını sağlamaktan geçiyor. Fuarlar da buna hizmet etmekte olup taşımacılık ve lojistik alanında en önemli sektörel etkinliğin ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’ olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, “dedi.



Fuarda ayrıca Türk Devletleri Taşımacılık Dernekleri Birliği’nin (OTS-URTA) kuruluşu imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı ve Büyükelçi H.E. Kubanychbek Omuraliev, Özbekistan AIRCUZ Derneği Başkanı Sanjar Pulatov, Türkmenistan THADA Derneği Başkanı Bekmurad Eyeberdiyev, Azerbaycan ABADA Derneği Başkanı Habib Hasanov, IRU’dan ise Aslı Çalık, Erman Ereke katıldı.



Avrasya bölgesinin en büyük etkinliği

22 Kasım’a kadar devam edecek fuarın ana konuları arasında yeni lojistik hatlara entegrasyon, iklim krizi ile mücadele, sıfır karbon hedefine katkı, sürdürülebilir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi yer alıyor. Destekleyici konferans programları ile tüm güncel lojistik konularının ele alındığı fuar, sadece Türkiye’nin değil Avrasya bölgesinin en büyük lojistik etkinliği konumunda.



Uluslararası uzmanların katıldığı bilgilendirici paneller

15 bini aşkın nitelikli ziyaretçinin beklendiği fuar, uluslararası uzmanların konuşmacı olarak katıldığı konferans ve etkinliklere de sahne olacak ve bu yıl yine sektör için önem arz eden konuların ele alındığı konferans ve panellerde üst düzey konuşmacıları ağırlayacak.