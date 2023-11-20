2013 yılında Bursa’da yıllara dayanan sektörel deneyimleri ile güç birliği yapmaya karar veren 4 ortak tarafından kurulan Lima Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 10. yaşını geride bıraktı. Lima Lojistik yönetici ve personelinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından acente, temsilci ve tedarikçilerinde aralarında bulunduğu gibi çok sayıda iş ortağının da davetli olduğu “Lima Lojistik 10. Yıl Galası” Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleşti. Çok sayıda basın mensubunun da takip ettiği etkinlikte şirketin tarihçesinin anlatıldığı bir sunum da yapıldı.

10. yaşını geride bırakan Lima Lojistik’in akşam yemeğinde ağırladığı çalışanlar ve konuklar gecenin sonunda ise Türk Müziği’nin güçlü seslerinden Işın Karaca’nın birbirinden güzel şarkılarına eşlik ederek, bu coşkuya ortak oldu.

Lima Lojistik kurucu ortakları çok geceye ve geleceğe dair düşüncelerini ise şu şekilde paylaştı:

Sinan Türel: Bu gece burada 10. yaşımızı geride bırakıyor olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Lima Ailesi’nin her bir ferdinin yüzünde bu mutluluğa tanık olmak bizler için tarifsiz bir duygu. Bugüne kadar sağlam ve kararlı adımlarla yoluna devam eden Lima Lojistik bundan sonra da kaliteye, teknolojiye ve insana yaptığı yatırımları sürdürecek. 2024 yılında ön plana çıkacak konulardan birisi sürdürülebilir lojistik anlamında Türkiye’de bir ilk olan ve hayata geçer geçmez ilk ödülünü de alan Lima Green olacak. Müşterilerimiz hiçbir detay ve bürokratik işlemle uğraşmadan karbon-nötr taşımacılık hizmeti almanın keyfini yaşayacak.

Vedat Çelik: 10. yıl önce 4 arkadaş bir araya geldiğimizde yaşadığımız heyecanı bir an bile kaybetmedik. Aradan geçen sürede hep “Daha iyisini nasıl yaparız?” sorusunu sorduk kendimize. Sektörü, müşterinin ve çalışanların beklentilerini çok iyi bildiğimiz için bu beklentileri en etkin şekilde karışlamanın arayışında olduk hep. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgilerimizi sunuyoruz. 2024 yılı, şirketimizin parlayan yıldızlarından biri olan Fuar Lojistiği’ni bambaşka bir boyuta taşıyacağımız bir yıl olacak. İhracatçılarımız adeta “tek tuşa basarak” fuar lojistiği hizmetini alabilecek ve yapmaları gereken tek şey arkalarına yaslanıp kahvelerini yudumlamak olacak.

Cenker Ural: Zor bir sektörde, zor ama hayati öneme sahip bir iş yapıyor olduğumuzun bilinciyle bugünlere geldik. Cumhuriyetimiz 100. yaşını kutlarken biz de Lima Lojistik olarak 10. yaşımızı kutluyoruz. İleri doğru attığımız her adımda hizmet kalitemizin çıtasını da bir seviye yukarı taşımak her zaman için önceliğimiz oldu. Bundan sonra da hızımızdan ve kalitemizden asla ödün çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılında ise öncelikli hedeflerimizden birisi Avrupa’daki varlığımızı güçlendirmek. İlk planda Hollanda’da yapacağımız yeni yatırımlarla Avrupa içinde daha da etkin bir konuma geleceğiz.

Hamdi Bülbüldere: Geriye dönüp baktığımızda 10. yıl göz açıp kapatmış gibi geliyor insana. Ama aldığımız yolun büyüklüğünü, göz bebeğimiz Lima’nın bugün gelmiş olduğu noktayı görünce, bu büyük Lima Ailesi’nin her bir ferdinin yüzündeki gülümsemeye tanık oldukça yürüdüğümüz yolun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz; gururumuz ve mutluluğumuz daha da artıyor. Lima Lojistik olarak bugüne kadar hizmet kalitemizi artırmak için teknolojinin tüm imkanlarını kullandık. 2024 yılında da teknolojiye yatırımımız devam edecek. Lojistiğin tüm süreçlerinin tam entegrasyonu sayesinde tüm taşımacılık modlarında kusursuz hizmet vermeye devam edeceğiz.