Güven ve saygıya dayalı, birlikte öğrenilen ve gelişilen bir iş kültürü inşa eden Lima Logistics, her fikrin değer gördüğü bir çalışma ortamı sunduğunu bir kez daha tescillemiş oldu. GPTW tarafından yapılan değerlendirme sürecinde, çalışanlara uygulanan anonim ve kapsamlı anketler sayesinde güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi temel unsurlar ölçümlendi. Lima Logistics, %93’ün üzerinde bir memnuniyet oranıyla dikkat çekerek bu başarıyı elde etti.

Gücünü insan kaynağından alan Lima Logistics, fırsat eşitliğini temel alan, güven ve saygı kültürüyle şekillenen yapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Özellikle kadın istihdamına verdiği önemle sektörde fark yaratan şirket, kadın çalışan deneyimini kurumsal önceliklerinin merkezine alarak ilerliyor.