AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, başta Avrupa ve ABD pazarı olmak üzere 130’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. Dünya pazarında büyük ilgi gören Petlas, 2023 yılını 290 milyon dolar ihracat cirosu elde etti. Özellikle, ABD pazarında çok fazla tercih edilen Petlas, 'ticari yük araçları' veya 'ağır hizmet nakliyecileri' olarak adlandırılan Amerikan kamyonlarına özel olarak geliştirdiği SR750, DR820 ve SC710 lastikleri ile sürüş performansını optimize ederek hem dayanıklılık hem de konfor sağladı.

Bu yeni lastikleriyle ABD’de satışlarını katladıklarını ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, “Amerika, genellikle Avrupa ve Asya standartlarına kıyasla daha büyük ve daha ağır araçların yollarda kullanılmasına izin veriyor. Bu nedenle, Amerikan kamyonları uzun mesafelerde önemli yükleri taşıyacak şekilde tasarlanıyor ve bu da araç başına daha yüksek yük tonajına neden oluyor. Kalabalık şehirlerin sıkışık kentsel arterlerinden geniş otoyollara, dik yokuşlara kadar bu kamyonların kullandığı lastiklerde performans, yakıt verimliği ve güvenlik için büyük bir önem taşıyor. Petlas olarak, bu araçlara özel olarak tasarladığımız, SR750, DR820 ve SC710 lastiklerimizle dayanıklılık, performans ve güvenlik sağlıyoruz” diye konuştu.

Zor koşullarda eşsiz dayanıklılık ve konfor sağlıyor

Petlas'ın geniş ürün gamı arasında bulunan ve ABD yük taşımacılığı standartları gözetilerek geliştirilen SR750, optimum denge, konfor ve manevra kabiliyeti için tasarlanmış, her pozisyona uygun bir lastik olarak öne çıkıyor. Yenilikçi yapısı etkili su dağılımı sağlayarak suda kızaklama riskini azaltıyor ve benzersiz tasarımlı sırt deseni, uzun bir kullanım ömrü için eşit aşınma sağlıyor. Kapalı omuz tasarımıyla tahrik aksı için özel olarak tasarlanan DR820, sırt basıncının omuzdan merkeze eşit dağılımı sunuyor. Suyu etkili bir şekilde dağıtan çevresel oluklarıyla ıslak koşullarda üstün performans gösteren DR820 artırılmış diş derinliği ile uzun ömürlü kullanım sergiliyor. SC710 ise otoyol performansından ödün vermeden inşaat sahalarının ve arazi kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde tasarımı ile dikkat çekiyor. Kesilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı bir lastik olan SC710, geniş omuz kanalları ve zikzak blok yapısı üstün kavrama ve güvenli frenleme performansı sunuyor.