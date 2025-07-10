Yağış alacak bölgeler:

Bugün Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimleri, ayrıca Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar nasıl olacak?

Kuzeybatı bölgelerde sıcaklıklar bir miktar azalacak ve mevsim normallerine dönecek. Ancak İç Anadolu, Güneydoğu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Diyarbakır’da sıcaklık 42 dereceye kadar çıkarken, Ankara’da 38 derece, İzmir’de ise 34 derece ölçülmesi bekleniyor.

Rüzgâr uyarısı:

Rüzgar, ülke genelinde kuzey yönlerden esecek. Marmara’nın kuzeyinde zaman zaman kuvvetli rüzgârlar (40-60 km/saat) etkili olabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bazı illerde hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 38°C

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 28°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 34°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 31°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

Trabzon: Öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış, 28°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 42°C Kavurucu Sıcaklar Kapıda! Bayramda Termometreler Zirve Yapacak İçeriği Görüntüle

Vatandaşların özellikle sıcaklıkların yüksek seyrettiği bölgelerde güneş çarpmasına karşı dikkatli olması ve günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) dışarıda bulunmaktan kaçınması öneriliyor.