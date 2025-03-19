Yüksel, son zamanlarda yaygınlaşan, kuyumcuların 2, 5, 10 ve 100 gram olarak satışını gerçekleştirdiği kesme altının satışının yasaklandığını, ancak alışın devam edeceğini söyledi. Ayrıca, vatandaşların bundan sonra kesme altın alımından kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Yüksel, "Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken husus, sadece bundan sonraki üretimin yasaklanmış olmasıdır. Kesme altınları kuyumcularda takas edebilir ya da tel bilezik gibi işçilik gerektirmeyen ürünlerle alışveriş yapabilirler. Bu ürünlerde herhangi bir zarar söz konusu değildir," dedi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar'da yapılan değişiklikle, kuyumcuların kesme altın satışı yapamayacağı duyurulmuştu. Yüksel, vatandaşların panik yapmamalarını ve mevcut kesme altınlarını rahatlıkla takas edebileceklerini belirtti.