Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Özellikle Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, Hatay’ın güneyinde kuzey ve doğu yönlerden kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) görülebileceği bildirildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapılırken, pus ve yer yer sisin görüş mesafesini düşürmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği ancak doğu kesimlerde artarak normallerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genel olarak güneyli, güneydoğuda ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara 10, İstanbul 14, İzmir 16, Bursa 18, Adana 17, Antalya 18, Samsun 16, Trabzon 18 ve Erzurum 2 derece.