Torku iştiraki olan Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santralinde çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında doğan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle tepkilerini dile getirdi. İşçilere daha önce fark ödemelerinin taksitler halinde yapılacağı duyurulmasına rağmen, herhangi bir ödemenin gerçekleşmediği belirtildi.

TES-İŞ’ten Santral Önünde Basın Açıklaması

Yaşanan ödeme krizine ilişkin TES-İŞ Sendikası, Kangal Termik Santrali önünde işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, TİS farklarının zamanında ödenmediği, verilen taahhütlerin yerine getirilmediği ve sürecin şeffaf yürütülmediği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, bordroların işçilere gönderilmediği, bu nedenle işçilerin alacaklarını net şekilde göremediği ifade edilerek, durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uyarısı

Sendika yetkilileri, yalnızca ekonomik haklarda değil, iş sağlığı ve güvenliği alanında da ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmediği belirtilirken, iş emri olmadan çalıştırma uygulamalarının sürdüğü iddia edildi. Bu durumun, işçilerin can güvenliğini tehdit ettiği savunuldu.

TES-İŞ’in Talepleri

TES-İŞ Sendikası, işveren yönetimine şu talepleri iletti:

TİS farklarının gecikmeksizin ve belirlenen takvim doğrultusunda ödenmesi

Bordroların derhal işçilere gönderilmesi

Verilen sözlerin yazılı ve bağlayıcı hale getirilmesi

İş emri uygulamasının eksiksiz hayata geçirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin acilen giderilmesi

“Yasal Süreç Başlatılabilir” Uyarısı

Sendika yetkilileri, taleplerin karşılanmaması halinde sürecin yalnızca işletme ile sınırlı kalmayacağını belirterek, tüm yasal ve demokratik hakların kullanılacağını vurguladı. İşçiler ise belirsizliğin bir an önce sona ermesini ve hak edişlerinin ödenmesini istiyor.