Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağında ilaçlama yapan yaşlı adam başına isabet eden kurşun ile hayatını kaybetti. Kurşunun olay yerine yakın bir bölgede ağaçtaki kuşu vurmak isteyen şahıs tarafından ateşlendiği belirlendi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Özpınar Mahallesindeki üzüm bağında zirai ilaçlama yapan Mehmet Menemen (78) başına isabet eden bir kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kurşunun olay yerine yakın bir bölgede ağaçtaki kuşu vurmak isteyen A.Ö. (78) tarafından ateşlendiğini tespit etti. Yapılan araştırmada her iki şahsın da aralarında bir husumet olmadığı ve olayın bir kaza kurşunu olduğu belirlenirken A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.Ö.’nün jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.