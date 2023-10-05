Modern araç filosu ve lojistik tesisleri, güçlü grup firmaları ve uluslararası çözüm ortakları ile dünya çapında lojistik hizmetleri sunan Sağlık Lojistik’te gerçekleşen organizasyon değişimi sektörde yankı uyandırdı.





Yarım asra yakın hikaye başarıyla ilerliyor



Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararıyla, Sağlık Holding’in üst düzey yönetim kadrosundaki önemli atamalar arasında Adnan Sağlık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı pozisyonundan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yükseltildi. 45 yıldır sektörün her alanında faaliyet gösteren Sağlık Lojistik’teki bu stratejik atama, şirketin gelecek vizyonunu şekillendirmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak için atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekti.



Şirketin Depo Yönetim Direktörü pozisyonundan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na yükseltilen Hasan Sağlık ile birlikte, Finans Direktörü olarak 2000 yılından beri görevini başarıyla sürdüren Varlık Sağlık da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Lojistik Direktörü unvanı ile görevini sürdüren Ramis Sağlık, 2023 yılı son çeyreği ile birlikte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonucunda Genel Müdür olarak atandı.



“Sektörün geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz”



Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sağlık; “Türkiye ve yurt dışındaki modern lojistik tesislerimiz, geniş filo ağımız ve donanımlı ekibimiz ile 2023’te devam ettirdiğimiz büyüme portföyünü önümüzdeki günlerde sunacağımız projelerimizle birlikte 2024 yılı için de sürdürmeyi hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası müşterilerimize kaliteli ve sürdürülebilir lojistik çözümler sunmaya devam ederek sektörün geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğimize inancımız yüksek.” İfadelerine yer verdi.



Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı Ramis Sağlık ise; "Sağlık Lojistik olarak müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak ve iş süreçlerimizi optimize etmek için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Yeni atamalar ve terfiler ile birlikte, önümüzdeki 2024 yılı için planlarımız arasında yer alan yeni araç alımı ve lojistik depo yatırımları ile şirketimizin büyümesine ve müşterilerimize daha fazla değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.