IGC’nin raporuna göre, özellikle bazı önde gelen üretici ülkelerde beklenen yüksek verim, dünya tahıl üretiminde geçen yıla kıyasla 98 milyon tonluk bir artış sağlayacak. Bu artış, son 10 yılın en hızlı yükselişi olarak kayıtlara geçecek.

Uzmanlar, yüzde 4’lük üretim artışı ile birlikte yıl sonu tahıl stoklarının 618 milyon tona çıkacağını öngörüyor. Küresel arz ise ilk kez 3 milyar tonu aşarak 3 milyar 43 milyon tona ulaşacak.

Tahıl türlerine göre öngörüler ise şöyle:

Mısır: 59 milyon ton artış

Buğday: 27 milyon ton artış

Arpa: 8 milyon ton artış

Dünya genelinde bu üretim artışı, ticaret hacmini de yukarı taşıyacak. Buğday sevkiyatlarındaki yükselişin öncülüğünde, tahıl ticaretinin yıllık 16 milyon ton artışla 440 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, rekor üretim ve artan ticaret ile küresel gıda güvenliğinin güçleneceğini, fiyat dalgalanmalarının ise daha sınırlı olacağını belirtiyor.

Küresel tahıl üretiminde zirve: Yüksek verim ve artan arz, 2025-2026 sezonunda dünya tahıl piyasalarında önemli bir dönüm noktası olacak.