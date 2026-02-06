Kurum, üç yıl içinde 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, “Biz ‘hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız’ sözünün izzetini taşıyoruz” dedi.

Osmaniye’de konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem bölgesini ayağa kaldıran güçlü bir sosyal devlet olduğunu vurguladı. Depremin ilk gününden bu yana durmadan çalıştıklarını ifade eden Kurum, “Dert bizimdir, derman da bizdedir diyerek verilen bu görevi bir şeref madalyası gibi taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç yılın sonunda yıkılan yapılar yerine tamamlanan yuvaların mutluluğunu paylaştıklarını belirten Kurum, 11 ilin Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğduğunu söyledi. Tamamlanan 455 bin konutun, milletin dirayetini ve dayanışmasını yansıttığını dile getiren Kurum, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

“TARİH BU DAYANIŞMAYI ŞANLA YAZACAK”

Deprem sürecinde sergilenen birlik ve beraberliğin tarihe geçeceğini ifade eden Bakan Kurum, “Bu kardeşliği, bu dayanışmayı ve bu büyük inşa hamlesini tarih kitapları şanla ve şerefle yazacaktır” dedi. Kurum, afet sonrası deprem bölgesine sırtını dönenlerle, milyonlarca insan için güvenli yuvalar inşa eden Türkiye’nin tarihte ayrı yerlerde anılacağını vurguladı.

3 BİN 481 ŞANTİYE, 200 BİN ÇALIŞAN

Türkiye genelinde deprem bölgesinde 3 bin 481 şantiyede çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin alın teriyle yeni yaşam alanlarının yükseldiğini söyledi. Osmaniye’nin bu süreçte gösterdiği vatan sevgisi ve dayanışmaya da dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda kararlılık mesajı veren Bakan Kurum, “Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız. Bu sözün sorumluluğunu ve izzetini taşımaya devam edeceğiz” dedi.