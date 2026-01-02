2025’te risk iştahının güçlü seyretmesiyle küresel piyasalarda geniş tabanlı yükselişler görülürken, 2026’ya girilirken bu iyimserliğin sürüp sürmeyeceği tartışılıyor. Piyasalar yeni halka arzlara hazırlanırken, olası riskler de yakından izleniyor.

Avantajlar ve riskler bir arada

Geçtiğimiz yıl küresel piyasalarda neredeyse tüm varlık sınıflarında kazanç sağlandı. Ancak analistler, art arda gelen yükselişlerin yatırımcıları aşırı iyimserliğe sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Yapay zekâ hisselerinde balon endişesi, piyasalarda artabilecek oynaklık ve jeopolitik gelişmeler risk unsurları arasında yer alıyor.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump döneminde gündeme gelen acil durum gümrük vergilerinin yasallığına ilişkin vereceği karar ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanına yönelik olası açıklamalar, piyasalar açısından kritik başlıklar olarak öne çıkıyor.

Bazı portföy yöneticileri, yatırımcıların “kazanç serisi yanılgısı” ile riskleri göz ardı edebileceğine dikkat çekerken, bazıları ise ABD’li bireysel yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ettiğini vurguluyor.

ABD istihdam verisi yakından izlenecek

ABD’de Aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 9 Ocak’ta açıklanacak. İş gücü piyasasında zayıflama sinyalleri, Fed’in 2024 ve 2025 yıllarında toplam 175 baz puanlık faiz indirimi yapmasına olanak tanımıştı.

2026’da yeni faiz indirimlerine yönelik beklentiler sürerken, enflasyonun hâlen hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed’in atacağı adımlar istihdam piyasasındaki görünüme bağlı olacak. Reuters anketine göre ekonomistler, Aralık ayında tarım dışı istihdamın 55 bin kişi artmasını bekliyor. Kasım ayında bu artış 64 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

OPEC+ toplantısı ve petrol fiyatları

Petrol piyasasında gözler, OPEC ve OPEC+ ülkelerinin Pazar günü yapacağı toplantıya çevrildi. Kaynaklara göre, grubun 2026’nın ilk çeyreğinde petrol üretim seviyelerini sabit tutması bekleniyor.

Petrol fiyatlarının 2025’te yüzde 15’ten fazla gerilemesi sonrası aşırı arz endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen kaynaklı gerilimi ise toplantıda oy birliği sağlanmasını zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Değerli metaller parlamayı sürdürüyor

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, altın ve gümüşe olan talebi desteklemeye devam ediyor. Altın, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların riskten korunma arayışıyla yaklaşık son 50 yılın en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti.

Gümüş ve platin tarihî performanslar sergilerken, paladyum da son 15 yılın en iyi yılını geçirdi. Analistler, ABD’nin kritik madenlere yönelik gümrük vergisi incelemesine ilişkin kararın bu ay içinde açıklanmasının, emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

Halka arz piyasasında umutlar 2026’ya taşındı

Şirket birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinde 2025’in son aylarında görülen toparlanma, halka arz piyasasına yönelik beklentileri de güçlendirdi. Bankalar, 2026’nın ilk halka arzlar açısından daha hareketli bir yıl olabileceğini öngörüyor.

Bu kapsamda Octopus Energy’nin teknoloji birimi Kraken’in halka arz hazırlıkları ve Çinli yapay zekâ çipi üreticisi Shanghai Biren Technology’nin Hong Kong borsasında ilk işlem gününde yüzde 100’ün üzerinde değer kazanması dikkat çekti.

Küresel piyasalarda yeni haftada açıklanacak veriler ve alınacak kararlar, 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin fiyatlamalar açısından belirleyici olacak.