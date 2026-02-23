Mahkeme, daha önce tahsil edilen ve 170 milyar dolara kadar ulaşabileceği belirtilen gümrük vergilerinin iade edilip edilmeyeceği konusunu ise alt mahkemeye bıraktı. Bu durum, sürecin uzun ve karmaşık bir hukuki maratona dönüşebileceğine işaret ediyor.

Beyaz Saray’dan Yeni Tarife Hamlesi

Kararın ardından Beyaz Saray hızlı bir karşı adım attı. Başkan Trump önce yüzde 10 oranında yeni bir küresel tarife açıkladı, ardından bu oranı yüzde 15’e çıkardığını duyurdu. Bu gelişme, ticaret politikalarında belirsizliğin süreceği mesajını verdi.

Borsada Teknoloji ve Perakende Öne Çıktı

Haftanın son işlem gününde özellikle teknoloji ve perakende hisseleri pozitif ayrıştı. Olası vergi iadelerinin bütçe açığını büyütebileceği endişesi ise tahvil faizlerinde sınırlı yükselişe neden oldu.

Uzmanlara göre, vergi iadeleri kısa vadede ekonomiye ek mali teşvik etkisi yaratabilir ve büyümeyi destekleyebilir. Ancak yönetimin alternatif tarife araçlarını devreye alma eğilimi, ortalama gümrük vergisi oranlarının yüksek kalabileceğine işaret ediyor.

Gözler NVIDIA’nın Finansal Sonuçlarında

Makroekonomik ortam döngüsel sektörleri desteklemeyi sürdürürken, teknoloji hisselerinin yeniden kalıcı liderlik üstlenip üstlenemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bu noktada 25 Şubat’ta bilanço açıklaması beklenen NVIDIA, teknoloji sektörü ve yapay zekâ temalı hisseler açısından kritik önem taşıyor. Şirketin vereceği mesajların, özellikle yapay zekâ yatırımlarına yönelik piyasa algısını şekillendirmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise ticaret politikalarına ilişkin hukuki ve siyasi gelişmelerin kısa vadede fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi öngörülüyor.