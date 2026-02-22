Altın Dalgalandı Ama Haftayı Artıda Kapattı

Gram altın hafta içinde sert bir geri çekilmeyle 6 bin lira seviyelerine kadar geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı. Dalgalı seyrin ardından yeniden toparlanan gram altın, haftaya 7 bin 15 liradan başladı ve 7 bin 182 liraya yükseldi. Böylece yatırımcısına yüzde 2,38 kazandırdı.

Ons altın da yükseliş eğilimindeydi. 16 Şubat’ta 4 bin 993 seviyesinde işlem gören ons, haftayı yüzde 1,82 artışla 5 bin 84 seviyesinde tamamladı.

Haftanın Yıldızı Gümüş Oldu

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. Hafta başında 107 liradan işlem gören gümüş, sert düşüşün ardından güçlü bir toparlanma göstererek 119 liraya yükseldi. Yüzde 11,21’lik artışla yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan enstrüman oldu.

Dolar Sınırlı Yükseldi

Dolar/TL kuru haftayı sınırlı yükselişle tamamladı. Haftaya 43,70 seviyesinden başlayan dolar, 43,82 liraya çıktı ve yüzde 0,27 oranında değer kazandı. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve müzakere mesajları doların seyrinde etkili oldu.

Euro Geriledi

Euro ise haftayı kayıpla kapatan yatırım araçları arasında yer aldı. 51,84 liradan haftaya başlayan euro, 51,69 liraya gerileyerek yatırımcısına yüzde 0,29 oranında kaybettirdi.

Borsa Rekor Kırdı Ama Haftayı Düşüşle Bitirdi

BIST 100 endeksi hafta içinde tarihi zirvesini gördü. 14 bin 511 puana kadar yükselerek rekor kıran endeks, bu seviyeyi koruyamadı. Haftaya 14 bin 269 puandan başlayan BIST 100, haftayı 13 bin 934 puanda tamamladı ve yatırımcısına yüzde 1,74 kaybettirdi.

Genel Görünüm

Piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırım araçları arasındaki performans farkı dikkat çekti. Altın yükselişini korusa da haftanın açık ara kazananı gümüş oldu. Döviz tarafında ise sınırlı hareketler öne çıkarken, borsa rekor seviyeleri test etmesine rağmen haftayı ekside kapattı.

Önümüzdeki hafta küresel gelişmeler ve siyasi açıklamalar piyasalarda belirleyici olmaya devam edecek.