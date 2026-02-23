Bakanlık, lisansı olmadan faaliyet gösteren iş yerlerinin geçici ya da kalıcı olarak kapatıldığını, ayrıca haklarında idari para cezası uygulanması için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirim yapıldığını açıkladı.

Kimler Döviz Alım Satımı Yapabiliyor?

Mevzuata göre döviz alım satımı yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından lisans verilen yetkili müesseseler tarafından yapılabiliyor. Kamuoyunda sıkça karıştırılan kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcileri ve benzeri işletmelerin döviz alım satım yetkisi bulunmuyor.

859 İş Yerine Faaliyet Durdurma

2018’den bu yana yetkisiz faaliyet gösterdiği belirlenen 859 iş yerinin faaliyeti geçici veya sürekli olarak durduruldu. Bu işletmelerin özellikle büyük şehirlerde ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Aynı dönemde yaklaşık 280 milyon liralık idari para cezası uygulanması için savcılıklara bildirim yapıldı.

2025’te 147 İşletmeye İşlem

Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durdurulurken, yaklaşık 108 milyon lira tutarında idari para cezası süreci başlatıldı.

Bu yıl için idari para cezalarının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak uygulanıyor. Ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.

İhbar İçin e-Devlet Üzerinden Başvuru

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vatandaş ihbarlarına da önem veriliyor. CİMER ve diğer kanalların yanı sıra e-Devlet kapısında “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü hizmete açıldı.

Riskli Bölgeler Yakın Takipte

Bakanlık, “Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı”nı devreye aldı. Risk analizlerinde nüfus yoğunluğu, ticaret ve turizm hacmi, sektörel risk kayıtları ve geçmiş yaptırımlar dikkate alınıyor. Denetimlerin özellikle büyük şehirler ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde artırılması planlanıyor.

Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, denetimlerin hem sahada hem de dijital ortamda yapılan analizlerle planlandığını ifade etti. Şimşek, ilgili kurumlarla iş birliği içinde riskli mükelleflerin tespit edildiğini ve denetimlerin bu yıl daha da yoğunlaştırılacağını vurguladı.