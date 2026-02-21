Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Yüksek Mahkeme’nin tarifelere karşı oy kullanan üyelerini sert sözlerle eleştirerek, kararın “gülünç” olduğunu savundu. Trump, “Ayarlama süreci başlıyor ve daha önce kazandığımızdan daha fazla para kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mahkeme 6’ya 3 Oyla İptal Kararı Vermişti

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Trump’ın diğer ülkelere karşı ticaret politikası kapsamında uyguladığı ve küresel ölçekte ticaret gerilimlerine neden olan gümrük tarifelerini 6’ya karşı 3 oyla iptal etmişti. Mahkeme, söz konusu tarifelerin “yetki aşımı” kapsamında değerlendirildiğini açıklamıştı.

Kararın ardından Trump, uygulamanın tamamen ortadan kalkmadığını, yalnızca belirli bir yasal dayanağın devre dışı bırakıldığını savunmuştu.

“Başka Yasal Yetkilerim Var”

Trump, mevcut “ulusal güvenlik” tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirtirken, farklı yasal düzenlemeler üzerinden tarife uygulama yetkisini sürdüreceğini dile getirdi. Bu kapsamda özellikle Ticaret Yasası’nın 122. maddesine atıfta bulunan Trump, halihazırdaki tarifelere ek olarak yüzde 10’luk küresel bir tarife getirileceğini duyurdu.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, “Bir ülkeyi ortadan kaldırmama izin var ama küçük bir ücret almama izin yok. Ne kadar saçma” sözleriyle mahkeme kararına tepki göstermişti.

Yeni kararın küresel ticaret dengeleri, ithalat maliyetleri ve uluslararası piyasalara etkisinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.