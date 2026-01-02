Matriks’in derlediği verilere göre, geçen yıl toplam 17 şirket halka arz edilirken, bu halka arzların toplam piyasa değeri 45 milyar 154,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Halka arzların aylara göre dağılımına bakıldığında, şubat ayı 8 halka arz ile yılın en yoğun dönemi oldu. Ocak ayında 5, eylül ayında 1, kasım ayında 3 ve aralık ayında ise 1 halka arz gerçekleştirilirken; mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise halka arz yapılmadı.

Bir önceki yıl olan 2024’te ise 33 şirket halka arz edilmiş ve toplam piyasa değeri 57 milyar 313,2 milyon TL olarak kaydedilmişti. Bu veriler, 2025’te halka arz sayısında ve toplam büyüklükte belirgin bir gerilemeye işaret ediyor.

Yılın En Büyük Halka Arzları

2025 yılında gerçekleştirilen halka arzlar arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket Pasifik Holding oldu. Pasifik Holding, 6 milyar TL piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. Onu, 4 milyar 884,5 milyon TL piyasa değeriyle Balsu Gıda ve 4 milyar 845 milyon TL piyasa değeriyle Gülermak izledi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yılın son haftalık bülteninde, Meysu Gıda’nın ilk halka arz başvurusunun onaylanması, önümüzdeki döneme ilişkin beklileri güçlendiren gelişmeler arasında yer aldı.

SPK Verileri: Borsa İstanbul’da Şirket Sayısı 591’e Yükseldi

SPK istatistiklerine göre, 2025 yılında gerçekleştirilen halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 591’e ulaştı. Bu sayı, 2024 yılının sonunda 572 seviyesindeydi.

2025 yılı boyunca SPK tarafından sermaye piyasası araçları için toplam 470 tavan onayı verildi. Bu onayların 351’i borçlanma araçları, 92’si kira sertifikaları ve 27’si diğer sermaye piyasası araçları için gerçekleşti. 2024 yılında toplam tavan onay sayısı 377 olarak kayıtlara geçmişti.

Satışı gerçekleşen pay harici sermaye piyasası araçlarının ihraç tutarı ise dikkat çekici seviyelere ulaştı. Borçlanma araçlarında 2 trilyon 132,7 milyar TL, yurt içi kira sertifikalarında 350,4 milyar TL ve diğer sermaye piyasası araçlarında 86,6 milyar TL tutarında satış gerçekleştirildi. Böylece 2025 yılında toplam sermaye piyasası ihraç satışı 2 trilyon 569,7 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2024’te 1 trilyon 904,6 milyar TL seviyesindeydi.

2026 İçin Halka Arz Beklentileri Artıyor

SPK Başkanı Ömer Gönül, 11 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 2020 yılından bu yana 204 şirketin halka arz edildiğini ve bu şirketlerin piyasadan 222 milyar TL kaynak sağladığını ifade etti.

Pay piyasalarında yatırımcı sayısının 6,4 milyonu aştığını, sermaye piyasalarında bakiyeli yatırımcı sayısının ise 11 milyona yaklaştığını belirten Gönül, borsada işlem gören şirketlerin yaklaşık üçte birinin son altı yılda halka arz edildiğine dikkat çekti. Gönül, bu yapının kalıcı hale gelmesi için mevzuatsal ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yatırımcı güvenliğinin artırılması ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

MKK Verileri: Piyasa Değeri ve Fonlar Güçlü Büyüdü

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2024 sonunda 19,82 trilyon TL olan toplam piyasa değeri, 2025 yıl sonunda 28,96 trilyon TL’ye yükseldi. Toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 37,94 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,54 milyon olarak gerçekleşti.

Pay senedi piyasasının toplam büyüklüğü 17,33 trilyon TL’ye ulaşırken, yatırımcı sayısı 6 milyon 514 bin 151 oldu. Yatırım fonları tarafında ise 2025 yılında yüzde 84,7’lik dikkat çekici bir büyüme kaydedildi. Fonların piyasa değeri 4,62 trilyon TL’den 8,53 trilyon TL’ye yükseldi.

Halka Arzların Tarihsel Seyri

Türkiye’de halka arzların tarihsel gelişimine bakıldığında, en yüksek halka arz sayısı 56 şirket ile 2023 yılında gerçekleşti. En düşük halka arz sayısı ise 2001 yılında yalnızca 1 şirketle kayıtlara geçti.

2025 yılında yaşanan görece yavaşlamaya rağmen, artan yatırımcı tabanı, büyüyen piyasa hacmi ve yeni başvurular, 2026 yılında halka arz piyasasında daha canlı bir dönemin kapıda olduğuna işaret ediyor.