6 Bin 224 Gemi Uğrak Yaptı

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in verdiği bilgilere göre, 2025 yılında Aliağa limanlarına 6 bin 224 gemi uğradı. Bu sayı, 2024’e göre yüzde 2,27 artış anlamına geliyor.

Aliağa, gemi trafiğinde Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

2011-2025 döneminde gemi uğrak sayısındaki artış oranı ise yüzde 24,90 olarak kaydedildi.

Ege Bölgesi liman başkanlıkları bazında ise:

İzmir Limanı: 1.337 gemi (yüzde 12,56 düşüş)

Dikili Limanı: 304 gemi (yüzde 60 artış)

Net Elleçlemede 88,7 Milyon Ton

2025 yılında Aliağa limanlarında elleçlenen net ton miktarı 88 milyon 699 bin 276 ton oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 3,80 artış anlamına geliyor.

Yükleme (ihracat) net ton: 35 milyon 871 bin 916 ton (yüzde 4,84 artış)

Boşaltma (ithalat) net ton: 52 milyon 827 bin 360 ton (yüzde 3,10 artış)

Son 20 yılda net elleçleme miktarı yaklaşık üç katına çıktı.

İhracat 20 Yılda Yüzde 288 Arttı

2004 yılında yaklaşık 9,2 milyon ton olan ihracat yüklemesi, 2025 itibarıyla 35,9 milyon tona yükseldi. Artış oranı yüzde 288.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü üzerinden gerçekleşen ihracat hacmi:

2020: 12,6 milyar dolar

2025: 21,8 milyar dolar

5 yılda büyüme: yüzde 72,5

İthalat tarafında ise:

2020: 8,5 milyar dolar

2025: 13,5 milyar dolar

Aliağa Gümrük Müdürlüğü, gümrük müdürlükleri arasında 8’inci sırada yer aldı.

Türkiye İhracatının Yüzde 8’i Aliağa’dan

2025 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 273 milyar doları, ithalatı ise 365 milyar doları aştı. Toplam 638 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 35,3 milyar dolarlık kısmı Aliağa’dan gerçekleşti.

Bu verilerle Aliağa, Türkiye ihracatının yüzde 8’ini tek başına gerçekleştirdi.

Konteyner Trafiğinde Gerileme

2025’te Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı 1 milyon 701 bin 274 TEU oldu. Bu alanda yüzde 19,72 düşüş yaşandı ve Aliağa 5’inci sırada yer aldı.

2026’ya Düşüşle Başladı

2026 Ocak ayında:

Net ton: 7 milyon 414 bin 395 ton

Gross ton: 10 milyon 174 bin 624 ton

Konteyner: 119 bin 146 TEU (yüzde 24,56 düşüş)

Gemi sayısı: 460 (yüzde 11,88 azalış)

Yükleme net tonunda yüzde 9,85 düşüş yaşanırken, boşaltma net tonunda yüzde 0,80 artış kaydedildi.

Toplantıya sahil güvenlik ve liman yetkililerinin yanı sıra bölgedeki liman işletmelerinin temsilcileri de katıldı.

Aliağa, tonaj liderliğini sürdürürken; konteyner tarafındaki daralma ise 2026’nın ilk ayında dikkat çeken başlık olarak öne çıktı.